Ποιοτικό χρόνο περνάνε πατέρας και κόρη σε εργοστάσιο κατασκευής πυρομαχικών. Ο λόγος για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, και την ανήλικη κόρη του Κιμ Γιου Αε.

Μαζί πήγαν και έκαναν δοκιμαστικές βολές και στις εικόνες που έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνονται να πυροβολούν με διαφόρων τύπων όπλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KCNA, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας δοκίμασε ένα νέο όπλο που μπήκε πρόσφατα σε παραγωγή και το χαρακτήρισε ως «εξαιρετικό».

Δείτε εικόνες:

Ακόμη κατά τη διάρκεια της επισκέψής του στο εργοστάσιο, ο Κιμ δήλωσε ότι «είναι ζωτικής σημασίας για την προμήθεια πιστολιών και άλλων ελαφρών όπλων στον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας και ζήτησε την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας και την εγκατάσταση πιο σύγχρονων γραμμών παραγωγής».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 13χρονη κόρη του, η οποία όπως όλα δείχνουν είναι η διάδοχος του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, συνοδεύει συχνά τον πατέρα της τον τελευταίο καιρό σε σημαντικά γεγονότα, όπως παρελάσεις, εκτοξεύσεις πυραύλων και εγκαίνια κομβικών υποδομών.