«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει έναν γιο, αλλά είναι πολύ “χλωμός και αδύνατος” για τα γούστα της Βόρειας Κορέας και κρατιέται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας», αποκάλυψε πρώην αρχηγός κατασκοπείας.

Η είδηση έγινε γνωστή από τον Τσόε Σου-γιονγκ, συνταξιούχο αξιωματούχο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (NIS) στη Νότια Κορέα.

Επικαλούμενος πηγές στο Βορρά, ισχυρίστηκε ότι η «απαράδεκτη φυσική εμφάνιση του παλικαριού φαίνεται να αποθάρρυνε τον Κιμ να αποκαλύψει τον γιο του δημόσια».

«Σε αντίθεση με τον πατέρα του ή την αδερφή του, που είναι παχουλή και χορτασμένη, ο γιος του Κιμ λέγεται ότι είναι χλωμός και αδύνατος», είπε στο Korea Times.

«Άκουσα ότι ο γιος του δεν μοιάζει καθόλου στον προπάππου του, Κιμ Ιλ-Σουνγκ», πρόσθεσε.

Για τους ηγέτες της Βόρειας Κορέας, η ομοιότητα με τον Κιμ Ιλ-Σουνγκ -τον παχουλό ιδρυτή του έθνους- θεωρείται ότι είναι σημαντικό χαρακτηριστικό.

Ο ηγέτης έχει κατηγορηθεί ότι υποδύεται την ομοιότητά του με τον παππού του, Κιμ Ιλ Σουνγκ, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη δική του νομιμότητα.

Βέβαια, μέχρι τώρα, δεν έχουν δημοσιευτεί φωτογραφίες του «χλωμού και αδύνατου» γιου του και σύμφωνα με την DailyMail, οι ειδικοί απλά φαντάζονται έναν νεότερο Κιμ Γιονγκ Ουν , που και ο ίδιος ήταν αδύνατος.

