Την Τρίτη (21/10), ο κομήτης Lemmon αναμένεται να πλησιάσει τη Γη, στην κοντινότερη απόσταση εδώ και 1.300 χρόνια, ενώ υπάρχουν καλές πιθανότητες να γίνει ορατός, ακόμη και στη χώρα μας.

Ήδη από τις αρχές του μήνα, ο Lemmon έγινε ορατός στον βορειοανατολικό ουρανό, πριν την ανατολή του Ηλίου, χαρίζοντας στους παρατηρητές ένα σπάνιο φαινόμενο.

Τώρα, στις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου, έχει μετακινηθεί χαμηλότερα προς τον ορίζοντα. Συνήθως γίνεται ορατός από τις 19:30 έως περίπου τις 21:00, αρκεί ο ουρανός να είναι καθαρός και απαλλαγμένος από φωτορύπανση.

Από σημεία μακριά από τα φώτα της πόλης, η παρουσία του Lemmon γίνεται αντιληπτή με γυμνό μάτι, ως μια αχνή λάμψη ή μικρή θαμπή κηλίδα.

Με κιάλια ή μικρό τηλεσκόπιο, αποκαλύπτεται καθαρότερα ο πυρήνας και η λεπτή, γαλαζόλευκη ουρά του, που εκτείνεται για εκατομμύρια χιλιόμετρα στο διάστημα.

Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι ο κομήτης θα παραμείνει ορατός από τη χώρα μας για λίγες ακόμη ημέρες, πριν απομακρυνθεί σταδιακά από τον Ήλιο και χαθεί από το οπτικό μας πεδίο.

Ο Lemmon ανακαλύφθηκε στις αρχές του 2025 από το Mount Lemmon Survey στην Αριζόνα, ένα διεθνές πρόγραμμα ανίχνευσης ουράνιων σωμάτων. Το γράμμα «C» στην ονομασία του δείχνει ότι πρόκειται για μη περιοδικό κομήτη, δηλαδή για ένα σώμα που δεν επιστρέφει τακτικά γύρω από τον Ήλιο. Είναι πιθανό να χρειαστούν χιλιάδες ή και εκατομμύρια χρόνια, ώσπου να περάσει ξανά κοντά στη Γη.

Η προέλευσή του θεωρείται ότι βρίσκεται στη Νέφωση του Όορτ, ένα τεράστιο νέφος παγωμένων σωμάτων στις εσχατιές του ηλιακού συστήματος. Ο πυρήνας του —μια «βρόμικη χιονόμπαλα» διαμέτρου λίγων χιλιομέτρων— αποτελείται από πάγο, σκόνη και οργανικά υλικά που παραμένουν αναλλοίωτα από την εποχή της δημιουργίας των πλανητών.

Καθώς πλησιάζει τον Ήλιο, ο πάγος του εξατμίζεται και σχηματίζει την εντυπωσιακή ουρά του. Αυτή τη στιγμή ο κομήτης βρίσκεται περίπου 90 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη, αρκετά κοντά ώστε να είναι ορατός, αλλά σε ασφαλή απόσταση. Το θέαμα που προσφέρει είναι όχι μόνο εντυπωσιακό αλλά και σπάνιο, καθώς μας επιτρέπει να δούμε ένα σώμα που διατηρεί την αρχέγονη ύλη από την οποία γεννήθηκε το Ηλιακό Σύστημα.

Αν ο ουρανός είναι καθαρός και ο αέρας ήσυχος, αξίζει να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τα δυτικά. Εκεί, ανάμεσα στα αστέρια, ο κομήτης Lemmon συνεχίζει για λίγο ακόμη το ταξίδι του.

Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας μπορεί να γίνει ορατός

Σύμφωνα με τον αστροφωτογράφο, Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη, σοβαρές πιθανότητες να δουν τον κομήτη Lemmon, έχουν όσοι επισκεφθούν το όρος Πάικο, στα σύνορα των περιφερειακών ενοτήτων Πέλλας και Κιλκίς, είτε την Άνω Βροντού Σερρών.

Επίσης στην περιοχή μετά το Κιλκίς, προς τη λίμνη Δοϊράνη ή και στη λίμνη Κερκίνη.

Πηγή: Instagram

Επιμέλεια: Π.Π.