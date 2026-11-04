Μια ιστορική πρωτιά για την εκπροσώπηση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα κατέγραψε ο ελληνικής καταγωγής Δημοκρατικός Κρις Πάππας, ο οποίος εξελέγη στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Η επικράτησή του στο Νιου Χάμσαϊρ απέναντι στον Ρεπουμπλικανό πρώην γερουσιαστή Τζον Ε. Σουνούνου τον καθιστά τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο άνδρα που καταλαμβάνει έδρα στο ανώτατο νομοθετικό σώμα της χώρας. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην πολιτική του διαδρομή, καθώς ο Πάππας είχε προηγουμένως εκλεγεί τέσσερις φορές στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Απευθυνόμενος στο κοινό και τους υποστηρικτές του, ο Σουνουνού δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ήταν μια απίστευτη προεκλογική εκστρατεία, αλλά δεν είναι η βραδιά μας. Τηλεφώνησα στον Κρις πριν από λίγα λεπτά για να τον συγχαρώ. Έδωσε έναν καλό αγώνα. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι κι εμείς δώσαμε έναν καλό αγώνα».

Η εκλογή του αποκτά, παράλληλα, ευρύτερη σημασία για την παρουσία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε θέσεις πολιτικής εκπροσώπησης, ιδιαίτερα σε ένα σώμα 100 μελών, όπου η συμμετοχή ανοιχτά ομοφυλόφιλων πολιτικών παραμένει περιορισμένη.

Η σεξουαλική ταυτότητα του Κρις Πάππας

Η σεξουαλική ταυτότητα του Κρις Πάππας ήταν γνωστή στους ψηφοφόρους του Νιου Χάμσαϊρ εδώ και χρόνια. Το 2018 είχε εκλεγεί ως ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος βουλευτής της πολιτείας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ ο σύζυγός του, Βαν Μπέντλεϊ, συμμετείχε συχνά μαζί του σε προεκλογικές εκδηλώσεις.

Ωστόσο, κατά την προεκλογική αναμέτρηση του 2026, το συγκεκριμένο ζήτημα απασχόλησε ελάχιστα τη δημόσια συζήτηση. Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύτηκε από εκπροσώπους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ως ένδειξη μεταβολής της στάσης σημαντικού μέρους της αμερικανικής κοινωνίας απέναντι στην ταυτότητα των πολιτικών προσώπων.

Ο 81χρονος Ντέιβ Μπρο, εθελοντής στην εκστρατεία του Πάππας, είχε δηλώσει στη USA TODAY ότι η σεξουαλική ταυτότητα του υποψηφίου δεν αποτελούσε ουσιαστικό ζήτημα για τους ψηφοφόρους.

«Έχω εκπλαγεί από το πόσο λίγο έχει συζητηθεί. Ο κόσμος το γνωρίζει, αλλά δεν τίθεται ποτέ ως επιχείρημα ότι αυτό τον κάνει κακό βουλευτή», είχε αναφέρει.

Αντίστοιχη ήταν και η εκτίμηση του ίδιου του Πάππας, ο οποίος, όπως είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του στην USA TODAY, δεν επιδίωξε να αναγάγει τη σεξουαλική του ταυτότητα σε κεντρικό άξονα της προεκλογικής του εκστρατείας. Βασική του επιδίωξη ήταν να πείσει τους πολίτες ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους και να βελτιώσει την καθημερινότητά τους.

«Η προεκλογική μου εκστρατεία και η παρουσία μου στη δημόσια ζωή επικεντρώνονται πάντα σε όσα μπορώ να κάνω για το Νιου Χάμσαϊρ και στο πώς μπορώ να βελτιώσω τη ζωή των ανθρώπων. Δεν κατεβαίνω στις εκλογές για να γράψω ιστορία. Αλλά αυτό είναι ένα σημάδι ότι η χώρα μας έχει διανύσει μεγάλη απόσταση», είχε δηλώσει.

Το Νιου Χάμσαϊρ και η ιστορία των δικαιωμάτων των ομόφυλων

Η εκλογική επικράτηση του Πάππας σημειώθηκε σε μια πολιτεία με μακρά παράδοση στην αναγνώριση των δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών. Το 2009, το Νιου Χάμσαϊρ συγκαταλέχθηκε στις πρώτες πολιτείες των ΗΠΑ που νομιμοποίησαν τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου μέσω νομοθετικής απόφασης.

Εκείνη την περίοδο, δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου του Νιου Χάμσαϊρ κατέγραφε ότι το 55% των κατοίκων υποστήριζε τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, ενώ το 39% διαφωνούσε. Σε εθνικό επίπεδο, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονταν στο 40% και 57%, αποτυπώνοντας τη διαφορετική στάση που επικρατούσε τότε στην πολιτεία σε σχέση με το σύνολο της χώρας.

Η νομοθεσία διατηρήθηκε σε ισχύ ακόμη και όταν οι Ρεπουμπλικανοί απέκτησαν ισχυρή πλειοψηφία στην πολιτειακή Βουλή το 2010, καθώς οι προσπάθειες για την κατάργησή της δεν ευοδώθηκαν.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι έχουν εκλείψει οι πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις γύρω από τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Το 2024, η πολιτειακή κυβέρνηση, υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών, προχώρησε στην απαγόρευση της συμμετοχής τρανς κοριτσιών σε σχολικές αθλητικές ομάδες κοριτσιών.

Για τη Ρέιτσελ Τιγκ, πάντως, το γεγονός ότι η σεξουαλική ταυτότητα του Πάππας δεν κυριάρχησε στην προεκλογική συζήτηση αποτελεί ένδειξη κοινωνικής εξέλιξης.

«Δείχνει ότι περισσότεροι ψηφοφόροι αξιολογούν τους υποψηφίους με βάση τις ιδέες, την εμπειρία και την ικανότητά τους να υπηρετήσουν, αντί να επικεντρώνονται αποκλειστικά στην ταυτότητά τους», είχε επισημάνει.

Οι άλλοι ΛΟΑΤΚΙ+ εκπρόσωποι στη Γερουσία

Η εκλογή του Κρις Πάππας έχει μια συγκεκριμένη ιστορική διάσταση: είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ. Δεν είναι, ωστόσο, το πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο πρόσωπο που έχει υπηρετήσει στο συγκεκριμένο νομοθετικό σώμα.

Το 2012, η Δημοκρατική Τάμι Μπάλντουιν από το Ουισκόνσιν έγινε η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη γυναίκα που εξελέγη στη Γερουσία, καταγράφοντας τότε μια αντίστοιχη ιστορική πρωτιά.

Στο σώμα έχουν επίσης υπηρετήσει η Κίρστεν Σίνεμα από την Αριζόνα, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως αμφιφυλόφιλη, καθώς και η Λαφόνζα Μπάτλερ από την Καλιφόρνια, η οποία είναι ομοφυλόφιλη.

Η παρουσία του Πάππας αυξάνει σε δύο τον αριθμό των ανοιχτά ομοφυλόφιλων μελών της Γερουσίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η οργάνωση Human Rights Campaign. Η ίδια οργάνωση αναφέρει ότι περίπου το 12% του αμερικανικού πληθυσμού ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, γεγονός που αναδεικνύει τη συζήτηση για την αναλογική εκπροσώπησή της στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Το μήνυμα προς τις νεότερες γενιές

Για τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προάσπιση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, η εκλογή του Δημοκρατικού δεν έχει μόνο θεσμική και αριθμητική σημασία. Συνδέεται και με τη δυνατότητα των νεότερων ανθρώπων να βλέπουν πρόσωπα με τα οποία μπορούν να ταυτιστούν να αναλαμβάνουν δημόσια αξιώματα.

Ο Τζιμ Σπλέιν, πολιτικός με μακρά παρουσία στο Νιου Χάμσαϊρ και ενεργό συμμετοχή στον αγώνα για την ισότητα στον γάμο, είχε επισημάνει ότι η επιτυχία του Πάππας θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις νεότερες γενιές.

Ο ίδιος είχε γράψει τη δική του ιστορία στην πολιτική ζωή της πολιτείας, καθώς υπήρξε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που υπηρέτησε στη Γερουσία του Νιου Χάμσαϊρ. Όπως είχε εξηγήσει, όταν ήταν νεότερος, είχε αντλήσει έμπνευση από τον Χάρβεϊ Μιλκ, έναν από τους πρώτους ανοιχτά ομοφυλόφιλους πολιτικούς που εξελέγησαν σε δημόσιο αξίωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ρέιτσελ Τιγκ είχε αναφερθεί στη σημασία της ορατότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων σε θέσεις εξουσίας, τονίζοντας ότι για αρκετούς ανθρώπους η παρουσία τέτοιων εκπροσώπων εξακολουθεί να μην αποτελεί αυτονόητη εικόνα.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα που δεν έχουν δει ποτέ κάποιον σαν τους ίδιους σε θέσεις εξουσίας», είχε αναφέρει.

«Ένα τέτοιο ιστορικό ορόσημο μπορεί να υπενθυμίσει στους ανθρώπους, ιδιαίτερα στους νέους, ότι υπάρχει χώρος και γι’ αυτούς στη δημόσια ζωή».

Παρά τη συμβολική βαρύτητα της εκλογής του Πάππας, τα εμπόδια για τους ΛΟΑΤΚΙ+ υποψηφίους στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν εξαφανιστεί. Η σεξουαλική ταυτότητα εξακολουθεί να επηρεάζει, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφοφόροι αντιμετωπίζουν τους υποψηφίους.

Μελέτη του Πανεπιστημίου Northwestern, η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2026, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γνωστοποίηση πως ένας υποψήφιος είναι ομοφυλόφιλος συνδέεται με μείωση κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες στην πιθανότητα να λάβει υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο.

Η ίδια έρευνα κατέγραψε επιπλέον αρνητική επίδραση επτά ποσοστιαίων μονάδων στην περίπτωση υποψηφίων των οποίων η εξωτερική εμφάνιση δεν ανταποκρινόταν στις παραδοσιακές προσδοκίες σχετικά με το φύλο.

Παράλληλα, η σεξουαλική ταυτότητα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η περίπτωση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος άφησε ψευδώς να εννοηθεί ότι ο υποψήφιος για τη Γερουσία στο Τέξας, Τζέιμς Ταλαρίκο, είναι ομοφυλόφιλος.

Αντίστοιχες συζητήσεις έχουν αναπτυχθεί και γύρω από το ενδεχόμενο διεκδίκησης της προεδρίας από τον πρώην υπουργό Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ, ο οποίος είχε συμμετάσχει επανειλημμένα στην προεκλογική εκστρατεία του Πάππας στο Νιου Χάμσαϊρ, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή του.

«Είμαι περήφανος που τον υποστηρίζω, όχι μόνο για όσα θα συμβολίζει η νίκη του, αλλά επειδή είναι το είδος του ηγέτη που χρειαζόμαστε περισσότερο στην Ουάσινγκτον», είχε δηλώσει.

Από την πλευρά του, ο Πάππας είχε εκφράσει την άποψη ότι η πολιτική αξιολόγηση των υποψηφίων θα πρέπει να απομακρυνθεί από την αποκλειστική προσήλωση στα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους.

«Πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω όλους αυτούς τους παραδοσιακούς τρόπους με τους οποίους εξετάζουμε τους υποψηφίους για την προεδρία μέσα από ένα δημογραφικό πρίσμα», είχε δηλώσει.

«Δεν ξέρω αν αυτό έχει πλέον σημασία, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται περισσότερο για το ποιος είναι διατεθειμένος να αναλάβει τις μεγάλες μάχες».

«Δεν κατεβαίνω στις εκλογές για να γράψω ιστορία»

Για τον Κρις Πάππας, η εκλογή του στη Γερουσία αποτελεί μια προσωπική πολιτική επιτυχία, αλλά και μια εξέλιξη που μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες θα ήταν δύσκολο ακόμη και να φανταστεί. Όπως είχε αναφέρει, μεγαλώνοντας τη δεκαετία του 1990, δεν θεωρούσε αυτονόητο ότι ένας ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτικός θα μπορούσε να διεκδικήσει και να καταλάβει μια τόσο υψηλή θέση στην αμερικανική πολιτική ζωή.

«Το ότι μπορώ να το κάνω αυτό ως ΛΟΑΤΚΙ+ υποψήφιος ίσως να ήταν πρωτοφανές πριν από μερικά χρόνια. Τώρα, όμως, για πολλούς ανθρώπους δεν φαίνεται να είναι κάτι ιδιαίτερο. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι σημάδι προόδου», είχε δηλώσει.

Παράλληλα, είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τη στάση των συμπολιτών του και τη διαχρονική υποστήριξη που έλαβε από την κοινότητα στην οποία μεγάλωσε.

«Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη που έχω λάβει στο Νιου Χάμσαϊρ και για τον τρόπο με τον οποίο η κοινότητα και η πολιτεία όπου μεγάλωσα με αγκάλιασαν και με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια».