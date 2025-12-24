Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αγόρασε δύο πολυτελείς βίλες σε ένα ιδιωτικό νησί, προσβάσιμο μόνο με βάρκα.

Ο αστέρας της Αλ-Νασρ υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι διετές συμβόλαιο αξίας 492 εκατομμυρίων λιρών για να παραμείνει στη Σαουδική Αραβία. Με τα χρήματα, αυτά λοιπόν, αγόρασε τα ακίνητα σε αυτή τη χώρα της Μέσης Ανατολής, 16 μίλια μακριά από την ακτή, στη μέση της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο Ρονάλντο και η οικογένειά του μπορούν πλέον να συνεχίσουν να ζουν μια πολυτελή ζωή στο δικό τους νησί Nujuma της Ερυθράς Θάλασσας. Σε απόσταση περίπου 800 μιλίων από την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, το εκπληκτικό νησί διαθέτει εντυπωσιακές ιδιωτικές βίλες για διακοπές των ελίτ.

Τα ακίνητα, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 3,5 εκατομμύρια λίρες το καθένα, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα δαχτυλίδι πάνω από τη θάλασσα.

Η μία από τις βίλες διαθέτει τρία υπνοδωμάτια, ενώ η άλλη έχει δύο υπνοδωμάτια.

Στις δραστηρίοτητες που περιλαμβάνονται στο νησί είναι ένα γήπεδο γκολφ και κορυφαία εστιατόρια, ενώ στο μέλλον προβλέπεται να ανοίξουν 11 θέρετρα.

Ο Ρονάλντο αναφέρθηκε στην αγορά του λέγοντας: «Είναι πραγματικά εξαιρετικό με κάθε έννοια της λέξης. Από την πρώτη μας επίσκεψη, η Τζορτζίνα και εγώ νιώσαμε μια βαθιά σύνδεση με αυτό το νησί και την εκπληκτική φυσική ομορφιά του. Είναι ένα μέρος όπου βρίσκουμε γαλήνη και ηρεμία».

Πηγή: The Sun