Έντονες αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η δημοσιοποίηση των νέων αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο νέος γύρος δημοσιεύσεων φέρνει στο φως την εμπλοκή διάσημων ονομάτων από το Χόλιγουντ και τη μουσική βιομηχανία.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν αναφορές σε Jay Z, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζορτζ Κλούνεϊ και άλλα διάσημα πρόσωπα, ενώ οι αποκαλύψεις τροφοδοτούν τη δημόσια συζήτηση για τις σχέσεις τους με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων.

Τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να έχει ενταθεί ο αρνητικός αντίκτυπος της υπόθεσης Έπσταϊν για τον διάσημο ράπερ, παραγωγό και σύζυγο της Beyoncé, Jay Z.

Το όνομά του αναφέρεται στην κατάθεση ενός ανώνυμου θύματος, το οποίο κατήγγειλε ότι μία από τις φορές που ναρκώθηκε και κακοποιήθηκε σεξουαλικά, όταν συνήλθε, βρήκε στο δωμάτιο μαζί της τον Jay Z και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα κινηματογραφικό παραγωγό Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν.

Η αποκάλυψη αυτή έχει πλήξει σημαντικά τη δημόσια εικόνα του ζευγαριού Jay Z – Beyoncé, το οποίο τις τελευταίες ημέρες απουσιάζει από κάθε δημόσια εκδήλωση. Δεν εμφανίστηκαν καν στη λαμπερή τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Γκράμι, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν, ενώ οι followers τους στα social media μειώθηκαν κατά εκατομμύρια μέσα σε 24 ώρες.

Να σημειωθεί ότι ο Jay Z είχε βρεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο για τις στενές σχέσεις του με τον ράπερ και παραγωγό Diddy, ο οποίος καταδικάστηκε το καλοκαίρι για σεξουαλικά εγκλήματα και βρίσκεται στη φυλακή.

Μεγάλο θόρυβο έχει προκαλέσει και η εμπλοκή του Λεονάρντο ντι Κάπριο.

Το όνομά του εμφανίζεται τουλάχιστον τρεις φορές στην ηλεκτρονική αλληλογραφία του Τζέφρι Έπσταϊν. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, τον Ιούνιο του 2009 ο Έπσταϊν έγραφε στον πρώην Βρετανό πρέσβη στις ΗΠΑ, Λόρδο Πίτερ Μάντελσον, σχετικά με πιθανές επιχειρηματικές συνεργασίες του ντι Κάπριο σε χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα και η Ιαπωνία.

Άλλα μηνύματα ανάμεσα στον Έπσταϊν και τον Deepak Chopra, κάνουν αναφορά σε κανονισμένη συνάντηση του ντι Κάπριο με τον Γούντι Άλεν, ο οποίος περιλαμβανόταν στον στενό κύκλο γνωριμιών του καταδικασμένου παιδεραστή. Πηγές από το περιβάλλον του ηθοποιού, ωστόσο, δηλώνουν πως ποτέ δεν είχε συναντηθεί με τον Έπσταϊν ούτε γνώριζε για τα εγκλήματά του.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Λόρδος Πίτερ Μάντεσον φέρεται να εμπλέκει και τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Τον Ιανουάριο του 2010, ενώ ο Έπσταϊν βρισκόταν στην Κοπεγχάγη μαζί με τον ηθοποιό, ανταλλάχθηκαν μηνύματα σχετικά με «ενδιαφέροντα κορίτσια» στην πόλη.

Στο ευρύτερο κάδρο των διασημοτήτων, που συνδέονται με τον Έπσταϊν, περιλαμβάνονται επίσης ο Μικ Τζάγκερ, ο Μπιλ Κλίντον, ο Μάικ Τζάκσον και ο Κέβιν Σπέισι, με φωτογραφίες και στοιχεία που εμφανίζονται στους πρώτους γύρους δημοσιεύσεων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.