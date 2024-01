Οι ΗΠΑ και τα άλλα δυτικά κράτη δεν έχουν δείξει το «παραμικρό ενδιαφέρον» για τον τερματισμό του πολέμου, ισχυρίστηκε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Παράλληλα, ο Λαβρόφ επανέλαβε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να εγκαταλείψει τα σχέδιά της να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως πιστεύει ότι η Δύση, και όχι η Ουκρανία, θα αποφασίσει τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά σημείωσε πως δεν θεωρεί ότι η Δύση ενδιαφέρεται για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών αυτή τη στιγμή.

Στο ίδιο κλίμα οι δηλώσεις του, ο κ. Λαβρόφ υποστήριξε ότι η Δύση «οδηγεί προς την κλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης, η οποία «δημιουργεί πρόσθετους στρατηγικούς κινδύνους και κινδύνους».

