Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο απεσταλμένος του Βατικανού, Αρχιεπίσκοπος Πολ Ρίτσαρντ Γκάλαχερ, συζήτησαν σήμερα στη Μόσχα τις προοπτικές για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Μετά τη συνάντηση, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε ανθρωπιστικά ζητήματα που συνδέονται με τον πόλεμο, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά.

Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό, η συνεργασία θα μπορούσε να αφορά θέματα όπως η προστασία των παιδιών, η επανένωση οικογενειών και άλλες ανθρωπιστικές υποθέσεις που έχουν προκύψει εξαιτίας της σύγκρουσης.

Η συνάντηση εντάσσεται στις διπλωματικές προσπάθειες του Βατικανού να συμβάλει στην επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ η Μόσχα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι ανοιχτή σε ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και διαπραγματεύσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.