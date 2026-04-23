Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Υπάρχει «αχαλίνωτος σατανισμός» σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, ισχυρίστηκε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, επικαλούμενος τη συναίνεσή τους στις «βλάσφημες πρακτικές» των ουκρανικών αρχών στο Ορθόδοξο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου.

Από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία το 2022, η κυβέρνηση στο Κίεβο έχει εντείνει την καταστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας με τους ισχυρισμούς ότι έχει διασυνδέσεις με τη Μόσχα. Έκτοτε, οι ουκρανικές αρχές πραγματοποίησαν πολυάριθμες επιδρομές σε μοναστήρια και ξεκίνησαν δεκάδες ποινικές υποθέσεις με κατηγορίες συνεργασίας εναντίον κληρικών, καθώς και κατασχέσεις περιουσίας.

Συγχρόνως, η κυβέρνηση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι έχει υποστηρίξει την αντίπαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, την οποία η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί σχισματική.

Μιλώντας σε δεξίωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών την Τετάρτη, αφιερωμένη στο Ορθόδοξο Πάσχα, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η ουκρανική ηγεσία έχει απορρίψει «τις πνευματικές και πολιτισμικές ρίζες της».

«Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας διώκεται για πάνω από μια δεκαετία τώρα, με καταλήψεις εκκλησιών, βανδαλισμούς και παρενοχλήσεις κληρικών και ενοριών», είπε.

Ιδιαίτερα «εξωφρενική και αηδιαστική» είναι η πρωτοβουλία των ουκρανικών αρχών να δημιουργήσουν «απογραφή και επιθεώρηση των ιερών λειψάνων ως προς την ιστορική και επιστημονική τους αξία» στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, «Το Υπουργείο Πολιτισμού της Ουκρανίας χρησιμοποίησε αυτή τη γραφειοκρατική φόρμουλα για να αποκρύψει τις νομιμοποιημένες βλάσφημες πρακτικές του, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν κλείσει τα μάτια σε αυτές τις εξελίξεις ή ακόμη και τις υποστήριξαν άμεσα».

«Υπάρχει ανεξέλεγκτος σατανισμός και σε αυτές τις χώρες», κατέληξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Τον περασμένο Μάρτιο, προέκυψαν οι πρώτες αναφορές για αξιωματούχους της κυβέρνησης και της αστυνομίας της Ουκρανίας που εισέβαλαν με το ζόρι στις κατακόμβες, το μέρος που θεωρείται το πιο σημαντικό μοναστήρι του έθνους και ο τελευταίος τόπος ανάπαυσης αρκετών χριστιανών αγίων.

Παρεμπιπτόντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λαβρόφ προτείνει ότι υπάρχουν σατανικές τάσεις στη Δύση.

Μιλώντας τον Φεβρουάριο, αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κυκλοφόρησε ένα μεγάλο θησαυροφυλάκιο των λεγόμενων φακέλων Έπσταϊν, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών είπε ότι τα υλικά «αποκάλυψαν το πρόσωπο της Δύσης».

«Κάθε φυσιολογικός άνθρωπος ξέρει ότι αυτό είναι πέρα από την κατανόηση και τον καθαρό σατανισμό», δήλωσε τότε ο Λαβρόφ.

Υπενθυμίζουμε ότι στις αρχές του μήνα, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι παρασημοφόρησε την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, με το Τάγμα της Πριγκίπισσας Όλγας, με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, να χαρακτηρίζει την βράβευση ως «σατανισμό».

Σε ανάρτηση στο Telegram, η Ζαχάροβα χλεύασε την τελετή, λέγοντας ειρωνευόμενη ότι η Κάλλας έχει κάνει «εξαιρετικά» επιτεύγματα για την Ουκρανία – συμπεριλαμβανομένων των «καλεσμάτων της να επιταχύνει την κινητοποίηση, να σύρει γυναίκες στον στρατό, να απαιτεί από το καθεστώς του Κιέβου να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια επίτευξης ειρήνης και να μετατρέψει τη χώρα σε όργανο μάχης μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό».

Η Κάλλας «υποκίνησε το μίσος» και τροφοδότησε την ήδη τρομερή διαφθορά της Ουκρανίας μέσω της ανεξέλεγκτης οικονομικής στήριξης, πρόσθεσε η Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα τόνισε τον θρησκευτικό συμβολισμό του βραβείου, υποστηρίζοντας ότι η «δολοφονική» πολιτική της ΕΕ έναντι της Ουκρανίας έχει λίγα κοινά με έναν άγιο της Χριστιανοσύνης.

«Η Κάλας, που υποστηρίζει την πολιτική του καθεστώτος του Κιέβου να διώκει την Εκκλησία, λαμβάνει το Τάγμα της Αγίας Όλγας από χέρια μη Χριστιανών. Αυτό είναι καθαρός σατανισμός», είπε.