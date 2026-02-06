Η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε την Πέμπτη την αξίωση του προέδρου της Κούβας για διάλογο με τις ΗΠΑ σε ισότιμη βάση, «χωρίς πιέσεις» από την πλευρά της Ουάσινγκτον, με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ να δηλώνει πως υπάρχουν ήδη διπλωματικές επαφές με την Αβάνα.

«Νομίζω πως δεδομένου ότι η κουβανική κυβέρνηση βρίσκεται στα τελευταία της και η χώρα είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, θα πρέπει να επιδεικνύουν σύνεση όταν απευθύνονται στον πρόεδρο των ΗΠΑ», δήλωσε η Λέβιτ σε δημοσιογράφους, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του προέδρου της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

«Ο Πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) είναι πάντα πρόθυμος να εμπλακεί σε διπλωματικές επαφές και πιστεύω πως τέτοιες υπάρχουν ήδη με την κουβανική κυβέρνηση», συμπλήρωσε η Λέβιτ.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters