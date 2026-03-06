O Λευκός Οίκος «διαφημίζει» την επιχείρηση «Επική Οργή» των ΗΠΑ κατά του Ιράν, μέσα από μία δυστοπική ανάρτηση, στην οποία χρησιμοποιεί πλάνα από το γνωστό παιχνίδι Grand Theft Auto.

Μάλιστα, χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό «Wasted» για κάθε στόχο που χτυπούν οι αμερικανικές δυνάμεις, παραλληλίζοντας τις πραγματικές καταστροφές του πολέμου με ένα παιχνίδι δράσης.

Ο Λευκός Οίκος επιμένει… κυνικά, την ίδια ώρα που στην αμερικανική επιχείρηση χάνονται ανθρώπινες ζωές.