Ο Λευκός Οίκος διέγραψε ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, στην οποία γινόταν αναφορά στη γενοκτονία των Αρμενίων, διευκρινίζοντας ότι το μήνυμα αναρτήθηκε εκ παραδρομής και ενδέχεται να προκαλούσε ενόχληση στην Τουρκία, σύμμαχο της Ουάσιγκτον.

Σημειώνεται πως η ανάρτηση είχε δημοσιευθεί μετά την επίσκεψη του Βανς στο Μνημείο της Αρμενικής Γενοκτονίας στο Γερεβάν, στο πλαίσιο της πρώτης επίσκεψης Αμερικανού αντιπροέδρου στην Αρμενία.

Συγκεκριμένα στο μήνυμα αναφερόταν ότι η επίσκεψη είχε στόχο «να τιμήσει τα θύματα της γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915».

Μετά τη διαγραφή, συνεργάτης του Βανς ανέφερε ότι η ανάρτηση έγινε κατά λάθος από προσωπικό που δεν συνόδευε τον αντιπρόεδρο στο ταξίδι, τονίζοντας ότι στις δημόσιες δηλώσεις του ίδιου δεν χρησιμοποιήθηκε ο όρος «γενοκτονία». Ο Βανς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, έκανε λόγο για «ένα φρικτό ιστορικό γεγονός» και υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του είχε χαρακτήρα σεβασμού προς τα θύματα και τις αρμενικές αρχές.