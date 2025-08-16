Ο Ντόναλντ Τραμπ χειροκρότησε αρκετές φορές τον Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή τους στο κόκκινο χαλί της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στη Αλάσκα. Όπως αναφέρει ο Guardian, το Κρεμλίνο έσπευσε να διανείμει φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου που χειροκροτεί τον «Ρώσο ομόλογό του» στα διεθνή πρακτορεία.

Το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ χειροκρότησε τον Ρώσο πρόεδρο – ο οποίος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου – προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

President Donald J. Trump greets Russian President Vladimir Putin at the historic summit in Anchorage, Alaska. pic.twitter.com/Mes0sruTNa — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Ο ιστορικός του Ψυχρού Πολέμου, Σεργκέι Ραντσένκο, με καταγωγή από τη Ρωσία, έγραψε σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter): «Στο βιβλίο μου υποστήριζα ότι οι Ρώσοι δεν επιθυμούν τίποτα περισσότερο από την αναγνώριση των ΗΠΑ. Ε, τώρα την έχουν».

Τα χειροκροτήματα του Τραμπ καταγράφηκαν σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι του Λευκού Οίκου στο YouTube.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, όταν ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε το βίντεο του καλωσορίσματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το υλικό είχε υποστεί επεξεργασία: το απόσπασμα ξεκινούσε ακριβώς ένα κλάσμα του δευτερολέπτου αφότου ο Τραμπ είχε σταματήσει να χειροκροτάει.

ΠΗΓΗ: Guardian