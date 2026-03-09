«Αυτό το καθεστώς θα μάθει σύντομα ότι κανείς δεν πρέπει να αμφισβητεί τη ΔΥΝΑΜΗ και την ΙΣΧΥ των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει ο Λευκός Οίκος σε ανάρτησή του στο Χ, η οποία συνοδεύεται από ένα βίντεο, Χολιγουντιανής παραγωγής.

Κινηματογραφικές σκηνές με φρεγάτες και μαχητικά αεροσκάφη

Στο βίντεο αυτό, στο οποίο κινηματογραφικές σκηνές, με φρεγάτες που αναδύονται μέσα από θαλάσσια ομίχλη και κινητήρες μαχητικών σε πλήρη μετάκαυση – άλλοτε σε κανονική και άλλοτε σε αργή κίνηση – εναλλάσονται γοργά υπό την υπόκρουση μιας διασκευής του «Boom Boom» του μπλουζίστα Τζον Λι Χούκερ, ακούγεται από το βάθος, πότε η φωνή του Ντόναλντ Τραμπ και πότε αυτή του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

«Αυτό το καθεστώς θα μάθει σύντομα ότι κανείς δεν πρέπει να αμφισβητεί τη δύναμη και την ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών», αντηχεί αρχικά η φωνή του προέδρου Τραμπ.

This regime will soon learn that no one should challenge the STRENGTH and MIGHT of the United States Armed Forces. pic.twitter.com/HRbR4NH6CW — The White House (@WhiteHouse) March 9, 2026

Το να είσαι Αμερικανός σημαίνει να είσαι άθραυστος

«Υπενθύμισε στον κόσμο, όπως το έχει κάνει στο παρελθόν επαναλειμμένα, ότι το να είσαι Αμερικανός σημαίνει να είσαι άθραυστος. Αν σκοτώσεις Αμερικανούς, αν απειλήσεις Αμερικανούς, οπουδήποτε στη Γη, θα σε κυνηγήσουμε, χωρίς να απολογηθούμε, χωρίς δισταγμό, και θα σε σκοτώσουμε», λέει στη συνέχεια ο Χέγκσεθ.

Η ώρα της ελευθερίας είναι κοντά

«Δεν ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο. Αλλά υπό τον πρόεδρο Τραμπ θα τον τελειώσουμε […] Ο Πρόεδρος αποφάσισε να τους κυνηγήσουμε, να τους στερήσουμε τους πυραύλους τους, το ναυτικό τους, τα drones τους, την ικανότητά τους να φτιάχνουν αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να μην μπορέσουν να αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο» συνεχίζει ο Χέγκσεθ λίγο πριν ακουστεί εκ νέου η φωνή του Τραμπ τη στιγμή που απευθυνόμενος στον «περήφανο λαό του Ιράν» του είπε ότι «η ώρα της ελευθερίας είναι κοντά» και ότι «αυτή θα είναι η μοναδική ευκαιρία που θα έχετε για γενιές».

