Γέμισε με μεγάλες αφίσες μεταναστών που στο παρελθόν έχουν συλληφθεί για διάφορες ποινικές πράξεις, το γκαζόν του Λευκού Οίκου ως απάντηση στις επικρίσεις για την πολιτική απελάσεων της Κυβέρνησης Τραμπ.

At the White House where an early morning press briefing was called for 830am

The WH driveway is lined with posters of arrested illegal aliens arrested for rape, murder, sexual assault of minors, and other crimes pic.twitter.com/RmOhwfu84c

— Elad Eliahu (@elaadeliahu) April 28, 2025