Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τις αμερικανικές υπηρεσίες την Τετάρτη να προετοιμάσουν σχέδια μαζικών απολύσεων κατά τη διάρκεια μιας πιθανής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα, σηματοδοτώντας μία δραστική αποχώρηση από την πρακτική των αδειών άνευ αποδοχών των εργαζομένων, όπως αυτή καταγράφηκε σε προηγούμενα shutdown λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου (OMB) απέστειλε ένα εσωτερικό σημείωμα την Τετάρτη προς τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ζητώντας τους να προσδιορίσουν προγράμματα, σχέδια δράσης και δραστηριότητες, όπου θα υπάρξει απώλεια των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων την 1η Οκτωβρίου, στην περίπτωση που το αμερικανικό Κογκρέσο δεν ψηφίσει νομοσχέδιο, ώστε οι υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης να εξακολουθήσουν να λειτουργούν.

«Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους», ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.