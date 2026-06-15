Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν η οποία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου αυτού μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, δήλωσε επίσημη λιβανική πηγή στο AFP.

«Δεν έχουμε ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας» ούτε για τον χρόνο κατά τον οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή η εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και του Λιβάνου, επεσήμανε αυτή η επίσημη πηγή που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Ωστόσο, οι εχθροπραξίες στο νότιο τμήμα της χώρας έχουν μειωθεί σε ένταση και το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου ANI μετέδωσε ότι δεν σημειώθηκαν ισραηλινά πλήγματα σήμερα το πρωί.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από χθες Κυριακή το βράδυ.

Σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι χαιρέτισε «το Ιράν και τις ΗΠΑ» και ευχαρίστησε τις δύο χώρες που «επέμειναν να περιληφθεί στη συμφωνία ένας απαραίτητος και δεσμευτικός όρος ο οποίος προβλέπει τον τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης εναντίον όλου του Λιβάνου».

Η συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν προβλέπει «τον άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε διάφορα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου», δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς τόνισε ότι η χώρα θα διατηρήσει τα στρατεύματά της στον Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και εγώ ακολουθούμε μια σαφή πολιτική βάσει της οποίας ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας στον Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα επ’ αόριστον για να προστατεύσει τα σύνορα και τις ισραηλινές κοινότητες από τζιχαντιστικά στοιχεία», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Ισραέλ Κατς.

Ο Κατς προειδοποίησε επίσης το Ιράν ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει με «πλήρη ισχύ», εάν η Ισλαμική Δημοκρατία του επιτεθεί σε απάντηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο.

Στο μεταξύ οι αρχές στον νότιο Λίβανο κάλεσαν τους εκτοπισμένους να μην επιστρέψουν ακόμη στα σπίτια τους.

Ο στρατός του Ισραήλ ισοπεδώνει χωριά στον νότιο Λίβανο εδώ και εβδομάδες, λέγοντας ότι ενεργεί εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ που κρύβονται σε περιοχές όπου ζουν άμαχοι.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ