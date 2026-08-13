Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ καταδίκασε την Τετάρτη τις “συστηματικές” καταστροφές στον νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ δήλωσε ότι θα κατεδαφίσει “όλα τα σπίτια” στον τομέα που ελέγχεται από τον στρατό του.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ορίσει στον νότο του γειτονικού Λιβάνου μια “ζώνη ασφαλείας”, σε μια λωρίδα περίπου 10 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων, λέγοντας ότι θέλουν να προστατεύσουν τον πληθυσμό του βορείου Ισραήλ από πυρά του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο κατηγορούν ότι έχει υποδομές εκεί.

Οι “επιθέσεις, εισβολές, κατεδαφίσεις και η συστηματική καταστροφή των σπιτιών”, των υποδομών, των κυβερνητικών κτιρίων και των ιερών τόπων από το Ισραήλ “αποτελούν σοβαρή παραβίαση των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου”, δήλωσε ο Σαλάμ σε ανακοίνωση.

Το να ισχυρίζονται ότι οι πόλεις και τα χωριά στην περιοχή “είναι αποκλειστικά ‘στρατιωτικές υποδομές’… δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για την καταστροφή τους, τον εκτοπισμό των κατοίκων τους και την παρεμπόδιση της επιστροφής τους”, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ φέτος, περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, ως επί το πλείστον στον νότιο Λίβανο, εκτοπίστηκαν εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων. Παρότι οι περισσότεροι εξ αυτών μπόρεσαν να επιστρέψουν στις εστίες τους, πολλοί ήταν εκείνοι που δεν ξαναβρήκαν τα σπίτια τους.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς μετέβη την Τετάρτη στον νότιο Λίβανο, επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητά του να παραμείνουν στρατεύματα στη “ζώνη ασφαλείας”. “Θα καθαρίσουμε αυτήν την περιοχή”, δήλωσε.

“Ο στρατός είναι εδώ για να προστατεύσει τις περιοχές του βορρά” του Ισραήλ “και τις δικές του δυνάμεις. Θα καθαρίσουμε αυτήν τη ζώνη… Δεν θα αποχωρήσουμε σε καμιά περίπτωση από ζώνες ασφαλείας: ούτε στον Λίβανο, ούτε στη Συρία, ούτε στη Γάζα”. Ο στρατός “καταστρέφει τις υπόγειες υποδομές” των ένοπλων ομάδων και “όλα τα σπίτια”, δήλωσε.