Σε ανοιχτή καταδίκη των συνεχιζόμενων ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο προχώρησαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Ο λιβανέζικος στρατός υποστηρίζει ότι οι ενέργειες του Τελ Αβίβ μπλοκάρουν την ανάπτυξή του στην περιοχή, η οποία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ειρηνευτικής συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούνιο, με αμερικανική διαμεσολάβηση, για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε οργισμένη ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του στρατού, το Ισραήλ κατηγορείται για συστηματική καταστροφή υποδομών: «Οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις και τις παραβιάσεις της συμφωνία και των διεθνών νόμων, καταστρέφοντας συστηματικά και ισοπεδώνοντας με μπουλντόζες κατοικίες και γαζώνοντας με αυτόματα όπλα πολλές ζώνες στα νότια της χώρας».

Επεισόδια και προειδοποιητικά πυρά

Τα προβλήματα αποτυπώνονται ανάγλυφα στο πεδίο. Αν και ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να αναπτύσσεται στην κοινότητα Ζαουτάρ αλ Γαρμπίγια, η επιχείρηση προσκρούει στη γενικότερη αστάθεια. Σύμφωνα με τη Βηρυτό, οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ «κοντά στις θέσεις του» στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και στο Κφαρ Τίμπνιτ και τη Ναμπατίγια αλ Φάουκα, μια εξέλιξη που τον «εμποδίζει να εκτελέσει τις αποστολές του».

Από τη δική του πλευρά, ο στρατός του Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες περί εσκεμμένης παρεμπόδισης, υποστηρίζοντας ότι ερρίφθησαν μόνο προειδοποιητικά πυρά στον αέρα, καθώς Λιβανέζοι στρατιώτες φέρεται να εισήλθαν σε τομέα που «δεν αποτελεί τμήμα της πιλοτικής ζώνης».

Η απόγνωση των κατοίκων

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκε στη Ζαουτάρ αλ Γαρμπίγια, όπου πλέον διεξάγουν περιπολίες οι λιβανέζικες δυνάμεις, έγινε μάρτυρας του μεγέθους της καταστροφής, με τους κατοίκους να επιστρέφουν για να επιθεωρήσουν τα ερειπωμένα νοικοκυριά τους.

Η Ιχσάν Γιάγι βρήκε τους τοίχους του σπιτιού της καμένους και τον χώρο γεμάτο χαλάσματα. «Όταν επέστρεψα, αισθάνθηκα θλίψη. Οι καταστροφές με καταθλίβουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά την απογοήτευση, εξέφρασε τη στήριξή της στις ένοπλες δυνάμεις: «Είμαστε αλληλέγγυοι με τον στρατό», σημείωσε, ελπίζοντας ότι ο κρατικός μηχανισμός «θα ξαναχτίσει» τις κατεστραμμένες περιουσίες. Η έκκλησή της ήταν σαφής: «Θέλουμε να αισθανόμαστε ασφάλεια, είναι καιρός να ασχοληθεί μαζί μας το κράτος, κουραστήκαμε».

Το «αγκάθι» της Χεζμπολάχ

Το πλαίσιο της συμφωνίας του Ιουνίου ορίζει ότι οι λιβανέζικες δυνάμεις θα πρέπει να αναπτυχθούν σε συγκεκριμένες «πιλοτικές ζώνες», από τις οποίες τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποχωρήσουν.

Ωστόσο, η εφαρμογή αυτού του σχεδίου τελεί υπό μια εξαιρετικά δύσκολη προϋπόθεση: τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Η οργάνωση αντιτίθεται σθεναρά στο σύνολο της ειρηνευτικής συμφωνίας, αρνούμενη κατηγορηματικά να παραδώσει τον οπλισμό της.