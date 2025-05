Ο Λίβυος στρατηγός Σαντάμ Χαφτάρ, γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος θεωρείται πως ελέγχει την ανατολική Λιβύη, διεξήγαγε συνομιλίες την Πέμπτη, 22 Μαΐου, στη Νιαμέ, μετέδωσαν ΜΜΕ του Νίγηρα.

Τον υποδέχτηκε κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Νίγηρα ο υπουργός Εσωτερικών, ο στρατηγός Μοαμέντ Τουμπά, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANP (Agence Nigérienne de Presse).

Κατόπιν τον στρατηγό Χαφτάρ έκανε δεκτό ο επικεφαλής του στρατιωτικού καθεστώτος, ο στρατηγός Αμπντουραμάν Τσιανί, μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Les Échos du Niger.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο, οι δυο πλευρές «συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας και αυτής στο πεδίο της ασφάλειας ανάμεσα στις δυο χώρες».

Ο Νιγήριος πρωθυπουργός, Αλί Μααμάν Λαμίν Ζεν, συναντήθηκε επίσης με τον Σαντάμ Χαφτάρ, ανακοίνωσε ο πρώτος μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Ακτιβιστής και ίνφλουενσερ φίλα προσκείμενος στο καθεστώς του Νίγηρα, ο Ιμπραήμ Μπανά, εκτίμησε πως η επίσκεψη του στρατηγού Σαντάμ Χαφτάρ μπορεί να «προμηνύεται ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στη Νιαμέ και στη Βεγγάζη», ιδίως στα πεδία «της ασφάλειας» και του «αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας».

Saddam Haftar arrives in Niger for an official visit. #Libya #ليبيا pic.twitter.com/E4ToOePhxI

— Alwasat Libya (@alwasatengnews) May 22, 2025