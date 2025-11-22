Ο Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας απένειμε χάρη σε 31 Ουκρανούς πολίτες που είχαν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα στο έδαφος της Λευκορωσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Αυτή κίνηση έγινε στο πλαίσιο των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν μεταξύ του Λουκασένκο και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από αίτημα της Ουκρανίας, δήλωσε η Νατάλια Έισμοντ, εκπρόσωπος του Λουκασένκο, σύμφωνα με το πρακτορείο.

«Αυτή την ώρα παραδίδονται στην ουκρανική πλευρά», δήλωσε η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ