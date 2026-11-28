Ο αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα επισκέφθηκε την Παρασκευή μια περιοχή κοντά στο Ρίο ντε Τζανέιρο προκειμένου να ευχαριστήσει φοιτητές, οι οποίοι, μέσω της κινητοποίησής τους, συνέβαλαν καθοριστικά στην απρόσμενη επανεκλογή του τον Οκτώβριο.

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ηττήθηκε στον πρώτο γύρο, καθώς βρέθηκε πίσω από τον δεξιό υποψήφιο Φλάβιο Μπολσονάρου.

Όμως, η κινητοποίηση της νεολαίας στους δρόμους και στο διαδίκτυο συνέβαλε σημαντικά σε μια θεαματική αντιστροφή της κατάστασης, τρεις εβδομάδες αργότερα. Τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει την τέταρτη θητεία του.

Hoje estive na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, em uma visita de agradecimento à lição que a juventude deu ao Brasil. Uma demonstração de consciência política e compromisso com a educação. Agora, terei meu quarto mandato e tenho a obrigação de fazer dele o melhor da minha vida. Por isso, vamos continuar investindo na educação, ampliando oportunidades e garantindo direitos. Não haverá corte de benefícios do povo pobre nem da educação. Tudo o que sou devo ao povo brasileiro. E é para vocês que quero governar. Obrigado, Niterói! Obrigado, juventude da UFF! ❤️ 📸 @ricardostuckert — Lula (@LulaOficial) November 27, 2026

«Σας είμαι ευγνώμων», δήλωσε ο Λούλα ενώπιον ενός πλήθους από ενθουσιώδεις φοιτητές στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο Fluminense (UFF), στο Νιτερόι, μια πόλη που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του κόλπου του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Οι φοιτητές φώναζαν «Σε αγαπάμε» και ορισμένοι ξέσπασαν σε κλάματα όταν ο 81χρονος ηγέτης ανέβηκε στη σκηνή.

Que cena emocionante hoje em Niterói! ❤️🚩 Dos idosos que lutaram lá atrás e votaram em peso no segundo turno, às crianças que representam o nosso futuro, passando pela juventude da UFF que fez história nas ruas: todas as gerações se uniram em uma multidão linda para abraçar o presidente Lula. Quando um governo governa para todos, o povo inteiro vai para a rua celebrar a esperança, o respeito e a democracia. Que energia inesquecível! #LulaEmNiterói — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) November 27, 2026

Την επομένη του πρώτου γύρου, σε μια διαδήλωση που οργάνωσαν φοιτητές της Νομικής αυτού του πανεπιστημίου συμμετείχαν εκατοντάδες άνθρωποι. Αυτή αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα για τις ογκώδεις κινητοποιήσεις νέων σε ολόκληρη τη χώρα.

«Δεν υπήρξε καμία οργάνωση πίσω από αυτό. Ήταν η πολιτική συνείδηση μιας νεότερης γενιάς», υπογράμμισε ο επικεφαλής του κράτους της Βραζιλίας.

‘É uma visita de agradecimento à lição que vocês deram ao Brasil’, diz Lula a estudantes da UFF que se mobilizaram após o 1º turno. Saiba mais no #g1 https://t.co/TGzWnIEY1l https://t.co/fFQM0fMSiI — g1 (@g1) November 27, 2026

Μετά τον πρώτο γύρο, ο Λούλα αναδιοργάνωσε την προεκλογική του εκστρατεία, δίνοντας έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έναν τομέα στον οποίο μέχρι τότε κυριαρχούσε το συντηρητικό στρατόπεδο.

Prometeu e cumpriu! O presidente Lula foi pessoalmente à UFF agradecer aos estudantes pelo carinho e pela mobilização. Um gesto de reconhecimento e respeito a quem esteve junto nessa caminhada. ❤️ https://t.co/mOi0tSI53a — Anielle Franco (@aniellefranco) November 27, 2026

Η εκστρατεία του ενέπνευσε αριστερά κινήματα σε κάθε γωνιά του κόσμου, μπροστά στην άνοδο της ακροδεξιάς.

Η Μαρία Γκαμπριέλα, 23 ετών, φοιτήτρια διεθνών σχέσεων, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως εξεπλάγη από το μέγεθος των διαδηλώσεων.

«Μετά τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, φοβηθήκαμε πολύ. Πιστεύω πως εκείνος ο φόβος τροφοδότησε την ελπίδα. Είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι», αφηγήθηκε.

Υποσχόμενος ταυτόχρονα περαιτέρω επενδύσεις στην εκπαίδευση, ο Λούλα υπογράμμισε τη σημασία της οικονομικής ανάπτυξης και προειδοποίησε πως πρέπει να προχωρήσει σε «ορισμένες προσαρμογές».

«Δεν μπορούμε να σπαταλάμε τα χρήματα», προειδοποίησε.