Σφοδρή επίθεση στις ΗΠΑ, φωτογραφίζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε ο Βραζιλιάνος ομόλογός του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε την εδαφική ακεραιότητα των χωρών»

«Μας πιάνει εξ απροόπτου το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν.Ποτέ δεν ζήτησα από κανέναν να συμφωνήσει με το καθεστώς του Ιράν. Ούτε εγώ συμφωνώ. Αλλά πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε την αυτοδιάθεση των λαών. Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε την εδαφική ακεραιότητα των χωρών», είπε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, για να προσθέσει με νόημα ότι «Δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος που να νομίζει ότι είναι ο ιδιοκτήτης του κόσμου και να ξυπνάει το πρωί και να λέει. Θα καταλάβω τη Γροιλανδία, θα καταλάβω τη Διώρυγα του Παναμά, θα καταλάβω την Κούβα, θα καταλάβω τη Βενεζουέλα».

Το μήνυμα στα τακτικά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ο Λούλα, έστειλε μήνυμα προς τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καλώντας τα να συνεργαστούν για να αποτραπεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ιδρύθηκε το 1945. Αυτοί που συμμετέχουν στο Συμβούλιο είναι εκείνοι που κέρδισαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι «Είναι λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα, η Γαλλία και η Αγγλία. Ο υπόλοιπος κόσμος δεν συμμετέχει. Αλλά αυτοί οι πέντε κύριοι που είναι τακτικά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα πρέπει να συνεργαστούν για να αποτρέψουν τον πόλεμο».

Δείτε το βίντεο