Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως είχε πριν από περίπου δέκα ημέρες τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω της κρίσης ανάμεσα στις δύο χώρες, κάνοντας λόγο για συνομιλία που έγινε με «σεβασμό» και ήταν «εγκάρδια».

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Μπορώ να πω ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από σεβασμό και μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια», είπε ο Μαδούρο στη δημόσια τηλεόραση. Έκανε ακόμη λόγο για διεργασίες σε εξέλιξη προκειμένου να διεξαχθεί διάλογος με «σεβασμό» ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δύο κρατών.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP, Reuters