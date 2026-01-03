Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικόλας Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, οδηγήθηκαν σε πλοίο μετά τη σύλληψή τους από τις αμερικανικές δυνάμεις, και θα μεταφερθούν στη Νέα Υόρκη, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Μαδούρο και κατά της συζύγου του στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι κανένας Αμερικανός δεν σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση σύλληψης του Προέδρου της Βενεζουέλας, σημειώνοντας πως τώρα οι ΗΠΑ παίρνουν αποφάσεις για το τι θα ακολουθήσει για την ηγεσία της Βενεζουέλας.

Είπε πως θα εξετάσουν κατά πόσον θα τεθεί στην ηγεσία της Βενεζουέλα η ηγέτιδα της Αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν πολύ έντονα» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλώντας στο Fox News. «Έχουμε τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες, και θα εμπλακούμε πολύ ενεργά σε αυτό», είπε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος προσέθεσε πως έχει καλή σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι η Κίνα δεν θα έχει πρόβλημα με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, γιατί «θα πάρουν πετρέλαιο».

Η επιχείρηση κατά του Μαδούρο στέλνει ένα μήνυμα, είπε, προσθέτοντας πως δεν θα έχουν καλό μέλλον, όσοι παραμείνουν πιστοί στον συλληφθέντα Πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ο Μαδούρο «αιχμαλωτίστηκε σε μία τοποθεσία που έμοιαζε περισσότερο με φρούριο, παρά με σπίτι», και αποκάλυψε ότι είχε μιλήσει μαζί του πριν μία εβδομάδα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τον είχε προειδοποιήσει ξανά να εγκαταλείψει τη χώρα.

«Το γεγονός ότι κανείς δεν σκοτώθηκε είναι απίστευτο. Δύο άνδρες τραυματίστηκαν, αλλά επέστρεψαν, και είναι σε καλή κατάσταση», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αποκάλυψε, επίσης, ότι παρακολούθησε live την επιχείρηση στο Καράκας, και ότι «ήταν σαν να παρακολουθούσα σόου στην τηλεόραση». «Αν έβλεπες την ταχύτητα, τη βία … ήταν ένα εκπληκτικό πράγμα», τόνισε και πρόσθεσε: «καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο».

«Την παρακολουθήσαμε σε μια αίθουσα και είδαμε όλες τις πτυχές της», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει ποιοι άλλοι ήταν μαζί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια «πηγή» της CIA οδήγησε στο σπίτι που βρισκόταν ο Μαδούρο. Η «πηγή» αναμένεται να πάρει και τα 50 εκατ. δολάρια της επικήρυξης.

Ο Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες σύρθηκαν έξω από την κρεβατοκάμαρά τους από τις αμερικανικές δυνάμεις Delta Force κατά τη διάρκεια της επιδρομής που οδήγησε στη σύλληψή τους, ανέφεραν δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο CNN. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε πολεμικό πλοίο, προκειμένου να μεταφερθούν στη Νέα Υόρκη.

Δείτε βίντεο από την αμερικανική επίθεση στο Καράκας:

Γιατί όμως ο Μαδούρο μεταφέρεται στην Νέα Υόρκη;

Η προσφυγή του αμερικανικού Κράτους κατά του Μαδούρο κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του νοτίου τομέα της Νέας Υόρκης που θα λειτουργήσει ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Το Southern District of New York είναι ένα από τα σημαντικότερα ομοσπονδιακά δικαστήρια της χώρας.

Θα βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Εκπροσωπεί το Μανχάταν, το Μπρονξ, καθώς και μερικές κομητείες, βόρεια της πόλης.

Στο περίπλοκο ομοσπονδιακό δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ, αυτά τα δικαστήρια λειτουργούν ως πρωτοβάθμια δικαστήρια.

Το δικαστήριο συχνά χειρίζεται σημαντικές οικονομικές υποθέσεις, λόγω της συγκέντρωσης των κεντρικών γραφείων μεγάλων εταιρειών και Τραπεζών γύρω από τη Wall Street, αλλά διαχειρίζεται κάθε είδους υποθέσεις.

Πρόσφατα εκδικάστηκαν πολλές υποθέσεις που έτυχαν μεγάλης δημοσιότητας, όπως η δίκη του Sean Combs, γνωστού ως Diddy, ή αυτή του Sam Bankman-Fried, του πεσμένου βασιλιά των κρυπτονομισμάτων.

Η υπόθεση που μοιάζει περισσότερο με την περίπτωση του Νικολά Μαδούρο, είναι η δίκη που έλαβε χώρα το 2024, του Χουάν Ορλάντο Χερνάντες, του πρώην Προέδρου της Ονδούρας, ο οποίος εκδόθηκε το 2022 και δικάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Καταδικάστηκε σε σαράντα πέντε χρόνια φυλάκισης, πριν να του δοθεί χάρη την 1η Δεκεμβρίου από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το επίσημο κατηγορητήριο των ΗΠΑ κατά Μαδούρο

Για «ναρκοτρομοκρατική συνωμοσία» κατηγορούν οι ΗΠΑ τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με το πλήρες κατηγορητήριο που δημοσιεύθηκε από τις Αρχές των ΗΠΑ.

Το έγγραφο περιλαμβάνει τις κατηγορίες, το νομικό σκεπτικό και τα στοιχεία που επικαλούνται οι Εισαγγελικές Αρχές εις βάρος του ηγέτη της Βενεζουέλας.

Στο κατηγορητήριο των αμερικανικών Αρχών υποστηρίζεται ότι ο εκλεγμένος Πρόεδρος συμμετείχε, από το 1999 έως το 2020, σε «ναρκοτρομοκρατική συνωμοσία» μεταξύ του Cartel de los Soles και των FARC, με στόχο τη μαζική διακίνηση κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το καρτέλ αποτελούνταν από ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους που διαφθείρουν θεσμούς της Βενεζουέλας, ενώ ο Μαδούρο φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο, να παρείχε όπλα στις FARC και να αντιμετώπιζε την κοκαΐνη ως «όπλο» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ – CNN – Le Monde