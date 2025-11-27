Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Καράκας, έστειλε μήνυμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υψώνοντας και κουνώντας στον αέρα ιστορικό σπαθί.

Μήνυμα Μαδούρο σε Τραμπ με ιστορικό σπαθί της χώρας

Ο Νικολάς Μαδούρο, σε τελετή για τον εορτασμό της 200ής επετείου από την παράδοση του Ξίφους του Περού στον ήρωα της ανεξαρτησίας της περιοχής και Βενεζουελάνο Σιμόν Μπολιβάρ, πήρε στα χέρια του και ύψωσε το ιστορικό σπαθί αποτίοντας φόρο τιμής στη νίκη κατά της ισπανικής αποικιοκρατίας.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την ευλογημένη γη μας

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή αυτής της ευλογημένης γης από την ιμπεριαλιστική απειλή ή επιθετικότητα, ανεξάρτητα από την προέλευσή της», δήλωσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων στο Καράκας. «Η πατρίδα είναι ιερή, η πατρίδα πρέπει να γίνεται σεβαστή», υπογράμμισε.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προειδοποίησε για «νέες αυτοκρατορικές απειλές από την διεθνή ακροδεξιά», επισημαίνοντας ότι «η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή». Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ξεκινήσουν μια νέα σειρά επιχειρήσεων που θα επηρεάσουν τη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες.

