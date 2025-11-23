Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, επιφύλαξε μια ιδιαίτερη… εμφάνιση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την Εθνική εορτή των φοιτητών στο προεδρικό ανάκτορο Μιραφλόρες που έγινε την Τρίτη 18/11: χόρεψε σε ρυθμούς ηλεκτρονικής μουσικής που είχε δημιουργηθεί από αποσπάσματα των δικών του ομιλιών, στα οποία επαναλάμβανε συνθήματα όπως «no to war» και «peace, yes peace».

Η κίνηση αυτή έγινε σε περίοδο αυξημένης έντασης ανάμεσα στη Βενεζουέλα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Ουάσινγκτον αναπτύσσει σημαντική στρατιωτική ισχύ στην Καραϊβική.

Κατά την εκδήλωση, ο Μαδούρο απηύθυνε άμεσο κάλεσμα στους νέους της Βενεζουέλας αλλά και σε φοιτητές στις ΗΠΑ: «ενωθείτε με το φοιτητικό κίνημα εκεί και πείτε: Σταματήστε τον πόλεμο, όχι στον πόλεμο. Η Βενεζουέλα θέλει ειρήνη».

Από το κοινό της εκδήλωσης, ακούστηκαν φωνές υποστήριξης: μια νεαρή φοιτήτρια φώναξε «Μαδούρο, σ’ αγαπώ», και εκείνος απάντησε με θερμότητα: «Κι εγώ σας αγαπώ — αυτή η αγάπη μου δίνει δύναμη για να αντιμετωπίσω όλες τις απειλές».

Οι φοιτητές που παρευρίσκονταν εξέφρασαν έντονη αντίθεση στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία. «Θέλουν μόνο μια δικαιολογία για εισβολή», είπε η Isabel Cupare, πρωτοετής φοιτήτρια Νομικής.

Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον έχει προχωρήσει σε πιο αυστηρά μέτρα κατά της Βενεζουέλας: σχεδιάζει να χαρακτηρίσει το Cártel de los Soles ως “ξένη τρομοκρατική οργάνωση”, ενώ έχει πρόσφατα αυξήσει το ποσό της ανταμοιβής για πληροφορίες που οδηγούν στον Μαδούρο, με αναφορές σε «ναρκο-τρομοκρατία».

Με την κίνησή του αυτή, ο Μαδούρο επιχειρεί να αξιοποιήσει τη νεολαία ως «διπλωματικό κανάλι» κατά των ΗΠΑ, παγιώνοντας το αφήγημα ότι η Βενεζουέλα αγωνίζεται για ειρήνη, παρά τη διεθνή πίεση και την αντιπαράθεση.