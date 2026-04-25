Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νέα βιογραφική ταινία με τίτλο Michael, σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά, με τον δημιουργό του ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» Νταν Ριντ, να εκφράζει σφοδρές αντιρρήσεις για την προσέγγισή της.

Ο Ριντ επικρίνει το γεγονός ότι η ταινία δεν κάνει καμία αναφορά στις σοβαρές κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί εις βάρος του Τζάκσον. Όπως δήλωσε: «Πώς μπορείς να πεις μια αυθεντική ιστορία για τον Μάικλ Τζάκσον χωρίς να αναφέρεις ποτέ το γεγονός ότι κατηγορήθηκε σοβαρά για κακοποίηση παιδιών;».

Σε πιο έντονο ύφος πρόσθεσε:

«Λέει ότι οι άνθρωποι δεν νοιάζονται που ήταν παιδόφιλος. Κυριολεκτικά, οι άνθρωποι απλώς δεν νοιάζονται. Πιστεύω ότι πολλοί απλώς αγαπούν τη μουσική του και κλείνουν τα αυτιά τους. Και εκτός αν υπάρχουν πραγματικά αποδεικτικά βίντεο του Μάικλ Τζάκσον να έχει σεξουαλική επαφή με ένα 7χρονο παιδί, δεν ξέρω τι θα ήταν αρκετό για να αλλάξει γνώμη σε αυτούς τους ανθρώπους».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Το «Leaving Neverland» έδειξε ότι οι άνθρωποι δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν: αν φέρεις μια αγωγή, δεν παίρνεις χρήματα μέχρι να κερδίσεις στο δικαστήριο. Και όταν κερδίζεις, αυτό σημαίνει ότι έχεις αποδείξει την υπόθεσή σου».

Αναφερόμενος στον σκηνοθέτη της ταινίας, σημείωσε: «Για τον Αντουάν Φουκουά να κατηγορεί ανθρώπους για αρπαγή χρημάτων, είναι κάπως ειρωνικό. Μου φαίνεται ότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ταινία απλώς βγάζουν χρήματα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι: «Αν κάποιος κερδίζει χρήματα, αυτό είναι η περιουσία του Μάικλ Τζάκσον και οι άνθρωποι που εργάστηκαν σε αυτή τη βιογραφική ταινία. Οι Γουέιντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σάφτσουκ δεν έχουν πάρει ούτε ένα σεντ, από τις κατηγορίες τους».

Ο Ριντ άσκησε επίσης κριτική στα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας:

«Ο Τύπος φαίνεται να στηρίζει τον «μηχανισμό» Τζάκσον. Η περιουσία και η βάση των θαυμαστών του, έχουν πάντα διασφαλίσει ότι η κριτική συνοδεύεται από επιθέσεις και δυσφήμιση. Υπάρχουν πολλά χρήματα που μπορούν να κερδηθούν από οποιαδήποτε σύνδεση με το brand του Τζάκσον».

Καταλήγοντας, δήλωσε:

«Αν μπορείς να συμμετέχεις στην επιτυχία αυτής της ταινίας, τότε αυτό είναι καλό για εσένα. Πολλοί θα αγνοήσουν τυχόν ενστάσεις και θα πουν απλώς ότι είναι μια καλή μουσική ταινία, παραβλέποντας ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν χειρότερος και από τον Τζέφρι Έπσταϊν».

Από την πλευρά του, ο Φουκουά απάντησε στις επικρίσεις λέγοντας: «Μερικές φορές οι άνθρωποι κάνουν άσχημα πράγματα για τα χρήματα».

Η ταινία, η οποία εστιάζει στην πορεία του Τζάκσον από τα πρώτα του βήματα έως το 1988, έχει λάβει θετική ανταπόκριση από το κοινό, συγκεντρώνοντας υψηλή βαθμολογία στο Rotten Tomatoes, παρά τις έντονες επικρίσεις που έχει δεχθεί για την απουσία αναφοράς στις μεταγενέστερες κατηγορίες, τις οποίες ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε αρνηθεί και για τις οποίες αθωώθηκε.