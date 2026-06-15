Θετική ήταν η αποτίμηση του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, για τη συμφωνία που επήλθε ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TF1, διαβεβαίωσε ότι οι χώρες της G7 πρόκειται να κινητοποιηθούν άμεσα, ακόμη και «απόψε», προκειμένου να υλοποιηθούν τα όσα συμφωνήθηκαν.

«Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η συμφωνία να γίνει πράξη και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ», υπογράμμισε ο Γάλλος Πρόεδρος, επισημαίνοντας παράλληλα πως από το συγκεκριμένο σημείο διέρχεται το 25% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου. Συμπλήρωσε, επίσης, ότι υπάρχει πλήρης ετοιμότητα για άμεση δράση, με σκοπό να διασφαλιστεί η μόνιμη επαναλειτουργία αυτής της θαλάσσιας οδού.

Παράλληλα, ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την κατηγορηματική του αντίθεση στην προοπτική επιβολής διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, εξηγώντας: «Κάτι τέτοιο προφανώς δεν μας βρίσκει σύμφωνους, καθώς θα δημιουργούσε ένα κακό προηγούμενο. Υπάρχουν πολλά αντίστοιχα στενά ανά τον κόσμο· αν θεσπίζονταν διόδια σε κάθε ένα από αυτά, οι συνέπειες θα ήταν αρνητικές, αφού θα οδηγούμασταν σε αύξηση των τιμών παγκοσμίως».

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Γάλλος Πρόεδρος αναφέρθηκε και σε άλλα κρίσιμα διεθνή ζητήματα. Αρχικά, τόνισε την ανάγκη προστασίας του Λιβάνου μέσα από μια συμφωνία που θα βάζει τέλος στους βομβαρδισμούς και θα προβλέπει την απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως το Ιράν δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το εμπλουτισμένο ουράνιο για τη δημιουργία στρατιωτικού εξοπλισμού.

Όσον αφορά τις σπάνιες γαίες, σημείωσε τις υφιστάμενες εξαρτήσεις, ιδίως από την Κίνα, και πρότεινε την επίτευξη μιας κοινής γραμμής εντός της G7, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά αδιέξοδα.

Εν συνεχεία, τάχτηκε υπέρ της άσκησης εντονότερων πιέσεων προς τη Μόσχα για τον πόλεμο με την Ουκρανία.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι ένας δασμολογικός πόλεμος δεν ωφελεί καμία πλευρά, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι οι αποφάσεις της Ευρώπης για την πορεία που θα ακολουθήσει δεν καθορίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.