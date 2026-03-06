Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε σήμερα τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρωθυπουργό του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, καθώς και με κορυφαίους ευρωπαίους ηγέτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος επικοινώνησε διαδοχικά με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στράμερ, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Παράλληλα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού Γαλλίας ανακοίνωσε ότι το ελικοπτεροφόρο Tonnerre έλαβε εντολή να πλεύσει προς τη Μεσόγειο, όπου θα συναντήσει το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο έχει ήδη περάσει το στενό του Γιβραλτάρ.

Μέσω ανάρτησής του στο Instagram, ο Μακρόν δήλωσε ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο επιχειρεί στη Μεσόγειο για να προστατεύσει τους Γάλλους πολίτες στην περιοχή και τους συμμάχους της χώρας από ιρανικούς πυραύλους και drones. Τόνισε ωστόσο ότι «η Γαλλία δεν μετέχει, ούτε σκοπεύει να λάβει μέρος σε αυτόν τον πόλεμο», προσθέτοντας ότι η γαλλική πολιτική επιδιώκει να παραμείνει «λογική και ειρηνική όσο το δυνατόν περισσότερο».