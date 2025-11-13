Tη συμμετοχή όσων ισραηλινών εταιρειών θέλουν και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση ασφάλειας και εσωτερικής ασφάλειας Milipol Paris, επέτρεψε ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα, το δόγμα σχετικά με τη συμμετοχή ισραηλινών επιχειρήσεων σε εκθέσεις που ειδικεύονται στα πεδία της Άμυνας και της ασφάλειας παραμένει σε ισχύ», ανέφερε σε δήλωσή της η γαλλική προεδρία.

Από το 2024, η Γαλλική Κυβέρνηση απαγόρευσε ουσιαστικά την πρόσβαση σε πολλές εκθέσεις αμυντικού υλικού ορισμένων ισραηλινών εταιρειών που είναι ενεργές στον πόλεμο στη Γάζα.

Όμως, «με δεδομένη την εξέλιξη της κατάστασης επί του πεδίου μετά την κατάπαυση του πυρός», ο αρχηγός του κράτους αποφάσισε να επιτρέψει «σε όλες τις ισραηλινές επιχειρήσεις που το επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση Milipol», ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Το Ελιζέ εξήγησε πως «η απόφαση αυτή έχει σκοπό να συμβάλει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις Ισραηλινές Αρχές σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τις διμερείς μας σχέσεις».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ισραηλινός Τύπος έγραψε πως οκτώ ισραηλινές εταιρείες δεν θα είχαν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην έκθεση Milipol.

Οι Ισραηλινοί αποκλείστηκαν από την έκθεση Eurosatory την άνοιξη του 2024, ενώ επιτράπηκε να συμμετάσχουν την τελευταία στιγμή με δικαστική απόφαση στην έκθεση Euronavale το φθινόπωρο.

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Xρύσανθος Αναγνώστου