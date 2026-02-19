Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επανέλαβε τη θέση του υπέρ της παραγωγής ενός και μόνο μοντέλου μαχητικού αεροσκάφους, στο πλαίσιο του προγράμματος SCAF.

Την ίδια στιγμή, η Γερμανία αφήνει να εννοηθεί ότι εξετάζει την αποχώρηση από το πρόγραμμα, ενώ η Airbus δηλώνει έτοιμη να υλοποιήσει λύση με δύο διαφορετικά αεροσκάφη.

«Οι Ευρωπαίοι έχουν συμφέρον να έχουν ένα κοινό μοντέλο», τόνισε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της διάσκεψης κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί.

Σημειώνεται πως η Airbus, που εκπροσωπεί τη Γερμανία και την Ισπανία, και η γαλλική Dassault βρίσκονται σε διαφωνία εδώ και μήνες, για την πορεία του SCAF (système de combat aérien futur), με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η συνέχεια του προγράμματος.

Ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, εξέφρασε ανοιχτά τις αμφιβολίες του για το κοινό αμυντικό πρόγραμμα που εγκαινιάστηκε το 2017 από τον Μακρόν, και την Καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. «Οι Γάλλοι χρειάζονται ένα αεροσκάφος ικανό να μεταφέρει πυρηνικά όπλα, και να επιχειρεί από αεροπλανοφόρα. Αυτό δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή στον γερμανικό στρατό», δήλωσε σε γερμανικό podcast.

Ο Μερτς θέτει το ερώτημα αν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δύο διαφορετικά αεροσκάφη για τις διαφορετικές απαιτήσεις ή αν πρέπει να περιοριστούν σε ένα.