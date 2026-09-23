Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε χθες Τρίτη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ εναντίον του κινδύνου να επικρατήσει «ο νόμος της ζούγκλας» στον κόσμο, απευθύνοντας έκκληση για ενίσχυση του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών με στόχο τη διατήρηση μιας «πολιτισμένης διεθνούς κοινότητας».

Απευθύνοντας την τελευταία του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς τον Μάιο θα αποχωρήσει από το Μέγαρο των Ηλυσίων ύστερα από δέκα χρόνια στον προεδρικό θώκο της Γαλλίας, ο Μακρόν κατήγγειλε «εκείνους που θεωρούν ότι μπορούν να υπονομεύσουν τη διεθνή τάξη για να επεκτείνουν τα σύνορά τους», «να ποδοπατήσουν την κυριαρχία λαών για να την οικειοποιηθούν οι ίδιοι» και «να αποφασίζουν για το μέλλον του πλανήτη, είτε πρόκειται για το κλίμα είτε για την τεχνητή νοημοσύνη» – φωτογραφίζοντας τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα.

Το ερώτημα που τίθεται, είπε ο Μακρόν, είναι αν θέλουμε να ζήσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο με «την επιστροφή του νόμου της ζούγκλας» ή σε μια «πολιτισμένη διεθνή κοινότητα».

Υπογραμμίζοντας πως πρέπει όλοι να σταθούν στο πλευρό των Ηνωμένων Εθνών, είπε ότι «εκεί όπου επιχειρείται να επιβληθεί ο νόμος του ισχυρότερου, εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη, το κοινό συμφέρον».

Αναφερόμενος στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο Γάλλος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ ενός «διπλού μορατόριουμ» στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών σε Ρωσία και Ουκρανία. Ζήτησε επίσης «μορατόριουμ στη Μαύρη Θάλασσα» που θα επέτρεπε τις εξαγωγές σιτηρών, ζήτημα κρίσιμο για την επισιτιστική ασφάλεια.

Για το Μεσανατολικό, υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, υπογραμμίζοντας πως είναι απαράδεκτο «να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους» στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, χωρίς να αναλαμβάνεται δράση.

«Ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα;» διερωτήθηκε, υπογραμμίζοντας πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για «την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του», στηλιτεύοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έποικους στη Δυτική Όχθη.

Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ο Εμανουέλ Μακρίν προέτρεψε όλα τα κράτη που θέλουν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους να αναπτύξουν ένα μοντέλο «ανοικτού κώδικα», ώστε να μην εξαρτώνται από τις ΗΠΑ ή την Κίνα.