Την έντονη αντίδραση της Γαλλίας προκάλεσε το νέο, σφοδρό πλήγμα των ρωσικών δυνάμεων εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, προχώρησε σε μια ξεκάθαρη καταδίκη της επιχείρησης. Μέσα από δημόσια τοποθέτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γάλλος ηγέτης εστίασε ιδιαίτερα στη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκού «Ορέσνικ» κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιδρομών στο Κίεβο.

«Η Γαλλία καταδικάζει αυτήν την επίθεση και τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ, η οποία πάνω απ’ όλα σηματοδοτεί μια μορφή κλιμάκωσης και το αδιέξοδο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας», έγραψε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους σε μια ανάρτηση στο Χ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας του να στηρίζει την Ουκρανία.