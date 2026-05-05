«Απαράδεκτα» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τα ιρανικά πλήγματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οι Αρχές έκαναν λόγο τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, για τις πρώτες επιθέσεις της Τεχεράνης έπειτα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή, με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και με πυραύλους κρουζ.

«Τα ιρανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών των Εμιράτων είναι αδικαιολόγητα και απαράδεκτα», κατήγγειλε ο κ. Μακρόν μέσω της πλατφόρμας «X».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε τα ΗΑΕ για την «υποστήριξη» της Γαλλίας και κάλεσε για ακόμη μια φορά να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να κλειστεί συμφωνία που θα παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας για τις χώρες της περιοχής.