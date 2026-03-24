Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τη Δευτέρα ότι καμιά “κατοχή” δεν μπορεί να εγγυηθεί την “ασφάλεια κανενός”, σε μια προειδοποίηση προς το Ισραήλ και τη χερσαία επιχείρησή του στον Λίβανο, την ώρα που εγκαινίαζε έκθεση αφιερωμένη στην αρχαία πόλη της Βύβλου, στο Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου (IMA) στο Παρίσι.

“Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Όχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός”, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, παρουσία του υπουργού Πολιτισμού του Λιβάνου Γασάν Σαλαμέ.

Το σιιτικό φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ μπήκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων.

‘Εκτοτε, το Ισραήλ διεξάγει μαζικά αντίποινα μέσω μιας μεγάλης εκστρατείας αεροπορικών πληγμάτων στον Λίβανο και χερσαίες επιχειρήσεις σε μια ουδέτερη ζώνη κατά μήκος των συνόρων, που έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 1.039 ανθρώπων σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

“Σε μια εποχή σύγκρουσης μεταξύ των θρησκειών, σε μια εποχή όπου μερικοί θα ήθελαν να μας ωθήσουν στην κλιμάκωση των πολέμων, σε μια εποχή που μερικοί θα ήθελαν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι η ασφάλεια μπορεί να διασφαλιστεί με την εισβολή του γείτονα που προκαλεί τρόμο, ο Λίβανος υπενθυμίζει ένα πράγμα μόνο: τη δύναμη της οικουμενικότητας”, πρόσθεσε επικαλούμενος “τη δύναμη του διεθνούς δικαίου”.

Η έκθεση της Βύβλου λέει “πολλά για το πεπρωμένο του Λιβάνου”, “την αντίσταση απέναντι στις αυτοκρατορίες”, πρόσθεσε, και “απέναντι στον πόλεμο”, ο οποίος διατάραξε σε μεγάλο βαθμό την άφιξη των έργων που παρουσιάζονται στο Παρίσι.

Η έκθεση “Βύβλος, αρχαία πόλη”, η οποία ανοίγει αύριο τις πύλες της και έως τις 23 Αυγούστου, παρουσιάζει την ιστορία αυτής της μεσογειακής πόλης που θεωρείται “το πιο παλιό λιμάνι του κόσμου” καθώς κατοικείται από το 6.900 π.Χ.

Η έκθεση παρουσιάζει περίπου 400 κομμάτια, η ευρεία πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από τον Λίβανο και ένα μικρό μέρος από το Λούβρο.

“Οι προετοιμασίες είχαν δυσκολίες”, δήλωσε ο Σαρκίς Ελ Χούρι, γενικός διευθυντής των Αρχαιοτήτων του Λιβάνου, ο οποίος επέβλεψε την αναχώρηση δύο φορτίων με έργα από τη Βηρυτό για το Παρίσι τον Φεβρουάριο.

Μια τρίτη παράδοση ακυρώθηκε στις αρχές Μαρτίου αλλά περίπου είκοσι πέτρινες άγκυρες ή ένα μεγάλο μωσαϊκό έφθασαν με ασφάλεια λίγες μέρες πριν από την έναρξη της έκθεσης.

Οι προθήκες μέσα στις οποίες επρόκειτο να εκτεθούν επτά έργα που δεν κατέστη δυνατό να ταξιδέψουν, αφέθηκαν άδειες, έχοντας ένα σημείωμα που εξηγούσε την απουσία τους λόγω του πολέμου.

“Ήμασταν γεμάτοι ελπίδες προετοιμάζοντας αυτήν την έκθεση πέρυσι”, δήλωσε η επιμελήτριά της Τάνια Ζαβέν, αρχαιολόγος υπεύθυνη για τον χώρο της Βύβλου εδώ και τριάντα χρόνια. “Τώρα, το γεγονός ότι πραγματοποιείται αποτελεί μήνυμα ειρήνης και υπεράσπισης της κληρονομιάς μας για όλους μας, γιατί η Βύβλος είναι μια σελίδα της παγκόσμιας ιστορίας”.

Η νέα πρόεδρος του IMA, η Αν-Κλερ Λεζάντρ, η οποία αντικατέστησε τον Τζακ Λανγκ τον Φεβρουάριο, εξήρε μια έκθεση που πραγματοποιείται με “πολύ θάρρος”, παρά τις “βόμβες”.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP