Μαχητικά αεροσκάφη Rafale αποφάσισε να στείλει ο Μακρόν στην Πολωνία, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ένα σύντομο και περιεκτικό μήνυμά του.

Συγκεκριμένα θα στείλει 3 Rafale για να συμβάλλει, όπως αναφέρει, στην προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Ανατολικής Πλευράς του ΝΑΤΟ.

«Η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Δεν θα ενδώσουμε στον αυξανόμενο εκφοβισμό της Ρωσίας», λέει στο μήνυμά του.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία, αποφάσισα να αναπτύξω τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale για να συμβάλλω στην προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Ανατολικής Πλευράς του ΝΑΤΟ μαζί με τους Συμμάχους μας. Αυτή τη δέσμευση ανέλαβα χθες ενώπιον του Πολωνού πρωθυπουργό. Έχω επίσης συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο οποίος επίσης ασχολείται με την άμυνα της Ανατολικής Πλευράς. Η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Δεν θα ενδώσουμε στον αυξανόμενο εκφοβισμό της Ρωσίας».