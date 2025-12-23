Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη επίσκεψή του στον γαλλικό στρατό στο εξωτερικό.

Mάλιστα συμμετείχε σε ασκήσεις και εορτασμούς με πάνω από 900 στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και εμπλέκονται σε επιχειρήσεις όπως η Aspides και η Chammal.

«Είναι μεγάλη τιμή να μοιραστώ αυτές τις στιγμές με το στρατιωτικό μας προσωπικό. Σας εύχομαι όλους υπέροχες γιορτές», έγραψε, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει τον εαυτό του να εκπαιδεύεται και να γιορτάζει με τα στρατεύματα.