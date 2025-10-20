Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δέχτηκε την Παρασκευή (17/10), στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, τον προκάτοχό του, Νικολά Σαρκοζί, καθώς αύριο (Τρίτη 21/10), ο πρώην Πρόεδρος θα οδηγηθεί στη φυλακή για να εκτίσει πενταετή ποινή, για την υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι.

Καθώς σήμερα έγινε γνωστή η συνάντηση, ο Πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι «ήταν φυσιολογικό, σε ανθρώπινο επίπεδο, να υποδέχομαι έναν από τους προκατόχους μου, σε αυτό το πλαίσιο». Υπενθυμίζεται ότι ο Νοκολά Σαρκοζί είχε στηρίξει δημόσια των Εμανουέλ Μακρόν για την προεδρία της Γαλλίας, το 2022, με τον δεύτερο να τον ευχαριστεί «για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη», επισημαίνοντας ότι τη θεωρεί «σημαντική», και ότι «αισθάνεται τιμή και υποχρέωση».

Ο 70χρονος Σαρκοζί πρόκειται να εισέλθει αύριο στη φυλακή της Σαντέ, όπου θα εκτίσει την ποινή του. Οι δικηγόροι του έχουν προγραμματίσει να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης μόλις διαβεί το κατώφλι του σωφρονιστικού ιδρύματος. Σημειώνεται ότι ποτέ στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένας πρώην αρχηγός κράτους δεν έχει βρεθεί σε κελί φυλακής.

Ο Σαρκοζί είχε δηλώσει στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι δεν αναμένει προεδρική χάρη, η οποία ισχύει μόνο σε περιπτώσεις τελεσίδικης απόφασης. Στην περίπτωσή του, η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό έφεση.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, στενός συνεργάτης του Σαρκοζί, ανακοίνωσε ότι θα τον επισκεφθεί στη φυλακή και εξέφρασε ανησυχία για τις συνθήκες ασφαλείας στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Όπως σημείωσε, είναι ευθύνη του να διασφαλίσει ότι η κράτηση και η ασφάλεια του πρώην Προέδρου θα είναι κατάλληλες.

Σύμφωνα με σωφρονιστικούς υπαλλήλους που γνωρίζουν καλά τη φυλακή της Σαντέ, ο Σαρκοζί θα τοποθετηθεί σε ένα από τα 15 κελιά της πτέρυγας απομόνωσης, έκτασης 9 τετραγωνικών μέτρων. Η απομόνωση αποσκοπεί στην αποφυγή επαφών με άλλους κρατούμενους, αλλά και στην προστασία από πιθανές φωτογραφίσεις με παράνομα κινητά τηλέφωνα που κυκλοφορούν στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Le Monde, Facebook