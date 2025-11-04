Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συζήτησε σήμερα με εφήβους, επί μία ώρα, για τις επιπτώσεις που έχουν στη ζωή τους οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης.

Tη δημόσια αυτή συζήτηση ελπίζει να την επεκτείνει σε όλη τη χώρα.

«Πόσων χρονών ήσουν όταν ξεκίνησες να μπαίνεις στις πλατφόρμες;», «Καταφέρνεις να βάζεις όρια;» και «Ποιος από εσάς έχει ήδη δεχτεί παρενόχληση» στο διαδίκτυο; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν επί τάπητος.

Ο πρόεδρος, που προγραμματίζει και άλλες τέτοιες συναντήσεις τις επόμενες εβδομάδες, ελπίζει ότι μέχρι το τέλος του έτους θα συνταχθούν οι πρώτες προτάσεις για την καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων του διαδικτύου στην ψυχική υγεία των νέων και τη δημοκρατία. Είναι επίσης ένας τρόπος ώστε να παραμείνει και ο ίδιος παρών στην εσωτερική πολιτική σκηνή και να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα του, καθώς εμφανίζεται εξαιρετικά αντιδημοφιλής στις δημοσκοπήσεις, 18 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του.

Έπειτα από ένα πρώτο «ραντεβού» με εμπειρογνώμονες και παράγοντες του τομέα, στις 28 Οκτωβρίου στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ο Μακρόν συναντήθηκε σήμερα με καμιά δεκαριά μαθητές γυμνασίου και λυκείου στο Ροσφόρ, σε πιο «χαλαρές» συνθήκες. Οι νέοι, καθισμένοι σε κύκλο γύρω του σε μια αίθουσα του γυμνασίου Λα Φαγιέτ, μακριά από τις κάμερες, απάντησαν σε πολλές ερωτήσεις του προέδρου. Η συζήτηση πολύ γρήγορα έφτασε στον χρόνο που περνούν μπροστά σε οθόνες, στον ρόλο των γονιών τους και τους πιθανούς κινδύνους των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μαρτέν Ντ., 17 ετών, αφηγήθηκε ότι έπειτα από μια «σχολική απογοήτευση», «εθίστηκε» στο διαδίκτυο και περνούσε έξι με επτά ώρες την ημέρα κοιτάζοντας την οθόνη του κινητού τηλεφώνου του. Κάποια στιγμή αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια ενός καθηγητή του και «πλήρωσε μια εφαρμογή για να πάθει εμπλοκή» η συσκευή του.

Οι περισσότεροι απορρίπτουν πάντως την πλήρη απαγόρευση των συσκευών. Ο πρόεδρος Μακρόν προτείνει να απαγορευτεί σε νέους κάτω των 15 ετών η εγγραφή σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Στο γυμνάσιο, ήμουν στις πλατφόρμες όλη την ημέρα. Αλλά στο λύκειο τις χρησιμοποιούσα περισσότερο ως βοήθημα, όχι ως εθισμό», είπε μια μαθήτρια λυκείου. Όπως και η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι πλατφόρμες μπορούν να βοηθήσουν στις επαναλήψεις και τις ασκήσεις, συμφώνησε μια συμμαθήτριά της.

«Δεν μπορούμε να τα κλείσουμε όλα, όμως αναλαμβάνουμε την ευθύνη του κινδύνου; Θα χρειαστεί να ευαισθητοποιηθούν επίσης οι γονείς και οι καθηγητές», σχολίασε ο πρόεδρος Μακρόν.

Ένας καθηγητής, που είχε αποδοκιμάσει την πολιτική του Εμανουέλ Μακρόν για τις πλατφόρμες, εξέφρασε τη λύπη του επειδή οι γονείς αντιδρούν αρνητικά και «δεν θέλουν τα παιδιά τους να ξεκολλήσουν από τα κινητά τηλέφωνά τους». Ο ίδιος είπε ότι ανέλαβε πρωτοβουλία και αγόρασε κουτιά στα οποία οι μαθητές μπορούν να αφήσουν το τηλέφωνό τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

«Εγώ, δεν ανήκω στη γενιά που το έζησε αυτό», παραδέχτηκε ο Μακρόν. Αλλά «δεν προτίθεμαι να δώσω το διαθέσιμο χρόνο του ανθρώπινου εγκεφάλου, τα συναισθήματα των εφήβων μας, σε ανθρώπους που θέλουν πάνω απ’ όλα να διαφημίσουν προϊόντα», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου