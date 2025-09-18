Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, πρόκειται να προσκομίσουν φωτογραφίες και επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία σε αμερικανικό δικαστήριο, για να αποδείξουν ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι γυναίκα.

Αυτή η πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας αγωγής για συκοφαντική δυσφήμηση, που κατέθεσαν κατά της συντηρητικής influencer Κάντας Όουενς, η οποία έχει διατυπώσει δημοσίως και επανειλημμένα την άποψη, ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άντρας.

Macrons to offer ‘scientific evidence’ to US court to prove Brigitte is a woman, lawyer says – BBC News apparently this is the second time Macron has done this. The first time the court simple asked for a photo of her twat but he sent a photo of himself. https://t.co/rwHga4zIwX — Ytrohs (@Ytrohs3Ytrohs) September 18, 2025



Ο δικηγόρος του ζεύγους, Τομ Κλερ, δήλωσε σε podcast του BBC ότι η Μπριζίτ Μακρόν θεωρεί αυτούς τους ισχυρισμούς ως «απίστευτα ενοχλητικούς» και ότι αυτοί «αποσπούν την προσοχή» του Γάλλου προέδρου.

Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στο κοντινό περιβάλλον του προεδρικού ζεύγους, ο Εμμανουέλ Μακρόν αν και παραμένει συγκεντρωμένος στη δουλειά του, η δημόσια επίθεση στην οικογένειά του, τον έχει επηρεάσει.

Ο δικηγόρος τόνισε, ότι το ζευγάρι είναι έτοιμο να προσκομίσει εμπειρογνώμονες και να αποδείξει χωρίς καμία αμφιβολία ότι οι κατηγορίες είναι ψευδείς.

Σύμφωνα με τον κ. Κλερ, θα παρουσιαστούν φωτογραφίες της Μπριζίτ από την εγκυμοσύνη της και στιγμιότυπα από την ανατροφή των παιδιών της.

Η Κάντας Όουενς, πρώην σχολιάστρια του συντηρητικού μέσου Daily Wire και με εκατομμύρια ακολούθους στα social media, επανειλημμένα έχει υποστηρίξει ότι η Μπριζίτ Μακρόν ήταν άντρας στο παρελθόν.

Just hoping it doesn’t go viral 🤣🤣🤣 Brigitte Macron will provide ‘scientific and photographic evidence’ she is a woman to US court, her lawyer revealshttps://t.co/Ydvy0PMGuK via @DailyMail — dave lawrence 🐟🐟🐠 (@dave43law) September 18, 2025

Οι ισχυρισμοί της ενάντια στη Γαλλίδα Πρώτη Κυρία είχαν αρχικά εμφανιστεί σε περιθωριακές διαδικτυακές ομάδες και εξαπλώθηκαν μέσω ενός βίντεο στο YouTube το 2021.

Αρχικά, οι Μακρόν είχαν κερδίσει την αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση κατά άλλων γυναικών που υποστήριξαν παρόμοιες θέσεις, αλλά η απόφαση αυτή ανατράπηκε το 2025, για λόγους ελευθερίας της έκφρασης.

Έτσι, το ζευγάρι στράφηκε εναντίον της Όουενς, με την ελπίδα να αποδείξει ότι οι κατηγορίες της, είναι σαφώς ψευδείς.

Le président français Macron et son épouse Brigitte Macron ont annoncé qu’ils fourniraient à un tribunal américain une « preuve photographique scientifique » de son identité, a annoncé l’avocat du couple. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du procès ⤵️ pic.twitter.com/NBE6llGlJn — David Rot 🇮🇱🎗️ (@DavidG54485524) September 18, 2025

Οι δικηγόροι της Όουενς ζητούν απόρριψη της αγωγής, ισχυριζόμενοι ότι η υπόθεση δεν έχει σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της influencer, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ, και ότι η υπεράσπισή της στο Ντέλαγουερ θα προκαλέσει πρακτικές και οικονομικές δυσκολίες.