Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, πρόκειται να προσκομίσουν φωτογραφίες και επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία σε αμερικανικό δικαστήριο, για να αποδείξουν ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι γυναίκα.

Αυτή η πρωτοβουλία  λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας αγωγής για συκοφαντική δυσφήμηση, που κατέθεσαν κατά της συντηρητικής influencer Κάντας Όουενς, η οποία έχει διατυπώσει δημοσίως και επανειλημμένα την άποψη, ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άντρας.

 


Ο δικηγόρος του ζεύγους, Τομ Κλερ, δήλωσε σε podcast του BBC ότι η Μπριζίτ Μακρόν θεωρεί αυτούς τους ισχυρισμούς ως «απίστευτα ενοχλητικούς» και ότι αυτοί «αποσπούν την προσοχή» του Γάλλου προέδρου.

 

Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στο κοντινό περιβάλλον του προεδρικού ζεύγους, ο Εμμανουέλ Μακρόν αν και παραμένει συγκεντρωμένος στη δουλειά του, η δημόσια επίθεση στην οικογένειά του, τον έχει επηρεάσει.

Ο δικηγόρος τόνισε, ότι το ζευγάρι είναι έτοιμο να προσκομίσει εμπειρογνώμονες και να αποδείξει χωρίς καμία αμφιβολία ότι οι κατηγορίες είναι ψευδείς.

Σύμφωνα με τον κ. Κλερ, θα παρουσιαστούν φωτογραφίες της Μπριζίτ από την εγκυμοσύνη της και στιγμιότυπα από την ανατροφή των παιδιών της.

Η Κάντας Όουενς, πρώην σχολιάστρια του συντηρητικού μέσου Daily Wire και με εκατομμύρια ακολούθους στα social media, επανειλημμένα έχει υποστηρίξει ότι η Μπριζίτ Μακρόν ήταν άντρας στο παρελθόν.

 

Οι ισχυρισμοί της ενάντια στη Γαλλίδα Πρώτη Κυρία είχαν αρχικά εμφανιστεί σε περιθωριακές διαδικτυακές ομάδες και εξαπλώθηκαν μέσω ενός βίντεο στο YouTube το 2021.

Αρχικά, οι Μακρόν είχαν κερδίσει την αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση κατά άλλων γυναικών που υποστήριξαν παρόμοιες θέσεις, αλλά η απόφαση αυτή ανατράπηκε το 2025, για λόγους ελευθερίας της έκφρασης.

Έτσι, το ζευγάρι στράφηκε εναντίον της Όουενς, με την ελπίδα να αποδείξει ότι οι κατηγορίες της, είναι σαφώς ψευδείς.

 

Οι δικηγόροι της Όουενς ζητούν απόρριψη της αγωγής, ισχυριζόμενοι ότι η υπόθεση δεν έχει σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της influencer, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ, και ότι η υπεράσπισή της στο Ντέλαγουερ θα προκαλέσει πρακτικές και οικονομικές δυσκολίες.

