Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «θα ορίσει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών» με βάση τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων που διεξήγαγε ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε η Γαλλική προεδρία στο AFP.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαριστεί τον Σεμπαστιάν Λεκορνί για το έργο που επιτέλεσε τις τελευταίες 48 ώρες» και «έχει λάβει γνώση των διαπιστώσεων του τελευταίου: η πλειοψηφία των βουλευτών είναι κατά της διάλυσης, υπάρχει μια πλατφόρμα σταθερότητας, υπάρχει δυνατότητα να εγκριθεί ο προϋπολογισμός έως τις 31 Δεκεμβρίου», πρόσθεσε το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν.

Νωρίτερα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας προέβη σε δηλώσεις.

Τι είπε ο Λεκορνί

«Πιστεύω ότι η κατάσταση επιτρέπει στον Πρόεδρο να ορίσει πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες σαράντα οκτώ ώρες», ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης σε συνέντευξή του στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 2 ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Είναι αλήθεια ότι εδώ και 48 ώρες, ο πρόεδρος με κάλεσε να διεξάγω τις τελευταίες διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί στην αρχή της συνέντευξής του.

«Υπέβαλα την παραίτησή μου το πρωί της Δευτέρας, νομίζω ότι αποδεικνύω ότι δεν τρέχω πίσω από τη θέση, αποδέχτηκα να δουλέψω 48 ώρες κάτω από δύσκολες συνθήκες και θεωρώ ότι η αποστολή μου έχει ολοκληρωθεί», ανέφερε.

🔴🗣 “Ce soir, je considère que ma mission est terminée. Une majorité absolue à l’Assemblée nationale refuse une nouvelle dissolution. Je pense que la situation permet de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures” déclare Sébastien Lecornu. #JT20h pic.twitter.com/dFK5nuZSot — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) October 8, 2025

Έπειτα από τις διαβουλεύσεις, ο παραιτηθείς Γάλλος πρωθυπουργός θεωρεί ότι «υπάρχει μια απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση που αρνείται τη διάλυση της Βουλής και όχι μόνο επειδή υπάρχει ο φόβος της επιστροφής στις κάλπες, όπως ακούσαμε».

Σύμφωνα με τον κ. Λεκορνί, «έχουμε, μετά από αρκετές υποομάδες, μια πολύ σχετική πλειοψηφία από διάφορους πολιτικούς σχηματισμούς που, στην ουσία, είναι έτοιμοι να συμφωνήσουν σε έναν κοινό προϋπολογισμό».

Προσθέτει ότι αισθάνεται «ότι ο δρόμος είναι ακόμα εφικτός. Είναι δύσκολος, και είπα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι προοπτικές διάλυσης απομακρύνονται και ότι πιστεύω ότι η κατάσταση επιτρέπει στον Πρόεδρο να ορίσει πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες σαράντα οκτώ ώρες».

Λεκορνί: «Λείπει η «προθυμία για συμβιβασμό στο κοινοβούλιο»

Ο Λεκορνί δήλωσε επίσης ότι αυτό που λείπει στη Γαλλία είναι η «προθυμία για συμβιβασμό στο κοινοβούλιο». Είπε ότι αρνήθηκε να προωθήσει τον προϋπολογισμό, επειδή ήθελε όλα τα κόμματα να τον συζητήσουν και να αναλάβουν την ευθύνη για τις θέσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισαν ο Λεκορνί και οι δύο προκάτοχοί του ήταν το πώς να αντιμετωπίσουν το δυσβάσταχτο δημόσιο χρέος της χώρας, καθώς και πώς να ξεπεράσουν τις ιδεολογικές διαιρέσεις μεταξύ των κομμάτων του κέντρου. Νωρίτερα φέτος, το δημόσιο χρέος ανερχόταν σε 3.345 δισ. ευρώ ή σχεδόν το 114% του ΑΕΠ.

Το «αγκάθι» της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος

Ο Λεκορνί είπε, επίσης, ότι η αμφισβητούμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του Μακρόν ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης. «Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να πραγματοποιηθεί μία συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος», δήλωσε ο απερχόμενος Γάλλος πρωθυπουργός. Η αναστολή της μεταρρύθμισης, η οποία περιλαμβάνει την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο έτη στα 64, θα κοστίσει στο Υπουργείο Οικονομικών 3 δισ. ευρώ το 2027, ανέφερε.

Ερωτηθείς αν η χώρα οδεύει προς την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, απάντησε ότι αυτό είναι «ένα από τα πιο περίπλοκα» ζητήματα που ταλανίζουν τη Γαλλία. «Έχουμε πολλά προβλήματα να λύσουμε όσον αφορά τις συντάξεις. Κάποιοι ζητούν την αναστολή τους, άλλοι την κατάργησή τους, άλλοι είναι αντίθετοι αλλά αναγνωρίζουν το κόστος… οι απόψεις διαφέρουν», είπε.

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι το μέτρο πέρασε χωρίς ψηφοφορία, είπε ότι η «δημοκρατική συζήτηση» θα πραγματοποιηθεί στις επόμενες προεδρικές εκλογές – που έχουν προγραμματιστεί για το 2027 – και ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να πραγματοποιηθεί η συζήτηση. «Ακόμα και αν οι διάδοχοί μου δεν διεξάγουν συζήτηση για το θέμα αυτό, το ζήτημα σίγουρα θα τεθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης προεκλογικής εκστρατείας», επέμεινε.

«Τα κόμματα δεν μπορούν να λένε ότι θα καταψηφίσουν έναν προϋπολογισμό χωρίς να τον εξετάσουν»

«Οι συνέπειες της μη κατάρτισης προϋπολογισμού μέχρι το τέλος του έτους θα είναι δραστικές για τη χώρα. Θα τηρήσουμε τον στόχο μας για το έλλειμμα της φετινής χρονιάς», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σημείωσε, επίσης, ότι έχει συντάξει ένα σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο, όπως είπε, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα. Θα είναι ανοιχτό για συζήτηση, ειδικά όσον αφορά τις κοινωνικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει, είπε, ενώ πρόσθεσε ότι: «Αλλά η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει… τα κόμματα δεν μπορούν να πουν ότι θα τον καταψηφίσουν χωρίς να τον εξετάσουν». «Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτή η πολιτική κρίση πρέπει να επιλυθεί», συνέχισε. «Πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση και να συζητηθεί και να εγκριθεί ο προϋπολογισμός από το υπουργικό συμβούλιο».

Στήριξη στον Μακρόν

«Δεν πιστεύω ότι τώρα είναι καλή στιγμή για να αλλάξουμε τον πρόεδρο της χώρας μας», είπε ακόμη ο Λεκορνί, κάνοντας λόγο για ανάγκη για μια σταθερή φιγούρα σε διεθνές επίπεδο.

Πρόσθεσε ότι το κοινό δεν πρέπει να υποτιμά τη διεθνή πίεση που δέχεται ο Μακρόν.

«Ο Μακρόν θα απευθυνθεί στο γαλλικό λαό για την πολιτική κατάσταση», πρόσθεσε. Ερωτηθείς για το πότε θα απευθυνθεί ο Γάλλος πρόεδρος στο έθνος, ο Λεκορνί απάντησε ότι είναι απερχόμενος πρωθυπουργός και όχι επικεφαλής του γραφείου του Μακρόν. «Ο Μακρόν θα αποφασίσει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή», είπε.