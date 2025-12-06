Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι θα ταξιδέψει στο Λονδίνο τη Δευτέρα για να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως επίσης και με τους ηγέτες της Βρετανίας και της Γερμανίας για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά και τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει στην ακλόνητη υποστήριξή μας. Αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο των προσπαθειών που κάνουμε, στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων», έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Θα συνεχίσουμε αυτές τι προσπάθειες μαζί με τους Αμερικανούς για να παρέχουμε στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας, χωρίς της οποίες, δεν μπορεί να υπάρξει ζωτική και διαρκής ειρήνη. Αυτό που διακινδυνεύεται στην Ουκρανία είναι επίσης, η ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ