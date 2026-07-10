Μια κρίσιμη συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη γαλλική πρωτεύουσα, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 25 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ανάμεσα στους οποίους θα βρίσκεται και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις από το Μέγαρο των Ηλυσίων, η σύνοδος αυτή αφορά τον λεγόμενο «συνασπισμό των προθύμων» και έχει ως κεντρικό άξονα τη διεύρυνση της διεθνούς συμπαράστασης προς το Κίεβο, αλλά και την άσκηση εντονότερης διπλωματικής πίεσης προς τη Μόσχα.

Βασική επιδίωξη της γαλλικής προεδρίας είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα ωθήσουν τα εμπλεκόμενα μέρη προς μια σταθερή κατάπαυση του πυρός και την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων στην Ουκραία, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί η επίτευξη μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μέχρι στιγμής, στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν 35 κράτη, στην πλειονότητά τους από την ευρωπαϊκή ήπειρο, ενώ η γαλλική πλευρά διευκρίνισε ότι κατά την προσεχή συνάντηση της Δευτέρας αναμένεται να ενταχθούν επίσημα στη διαδικασία η Μολδαβία και η Βόρεια Μακεδονία, ενισχύοντας τη διεθνή εκπροσώπηση της πρωτοβουλίας.

Αυτή η σύνοδος κορυφής, σε συνδυασμό με την παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, η οποία θα θέσει στο επίκεντρο την Τρίτη τη στήριξη στην Ουκρανία, διεξάγεται σε μια πολύ δυνατή στιγμή επανασύγκλισης και διατλαντικής ενότητας.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άκουγε για πολύ καιρό περισσότερο τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν παρά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε τη βούλησή του να στηρίξει περισσότερο την Ουκρανία στις συνόδους κορυφής της G7 στο Εβιάν τον Ιούνιο, και του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα, όπως και να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα.

«Η συνάντηση της Δευτέρας θα συνεχίσει να ενισχύει αυτή την ορμή για να δείξει ότι οι υποστηρικτές της Ουκρανίας παραμένουν αποφασισμένοι στο πλευρό των Ουκρανών, ότι δεν υπάρχει καθόλου κόπωση και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να ποντάρει σε αυτή την κόπωση», υπογράμμισε σύμβουλος του Γάλλου προέδρου.

«Οι ηγέτες του συνασπισμού θα εξετάσουν κυρίως τη συνεργασία στον τομέα της αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής άμυνας με την Ουκρανία, με την παραγωγή όπλων κατόπιν άδειας σε αυτή τη χώρα», πρόσθεσε.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μερτς, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα επιβεβαίωσαν την παρουσία τους. Αντιθέτως, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δεν θα ταξιδέψει στο Παρίσι αυτή τη φορά.