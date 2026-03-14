Τις τελευταίες ημέρες ο στρατός του Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο και, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ετοιμάζει χερσαία επίθεση με στόχο να αποδυναμώσει τη Χεζμπολάχ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας με ανάρτησή του στο Χ, ζητά να αποκλιμακωθούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Ο Εμανουέλ Μακρόν γράφει χαρακτηριστικά, «πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτραπεί η διολίσθηση της χώρας προς το χάος» και κλείνει λέγοντας ότι «η Γαλλία είναι έτοιμη να διευκολύνει τις συνομιλίες με το Ισραήλ φιλοξενώντας τες στο Παρίσι».

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο πρόεδρος της Γαλλίας στο Χ:

«Χθες είχα συνομιλίες με τον Πρόεδρο Αούν, τον Πρωθυπουργό Σαλάμ και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μπέρι. Πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτραπεί η διολίσθηση του Λιβάνου στο χάος.

Η Χεζμπολάχ πρέπει να σταματήσει αμέσως την κλιμακούμενη προσέγγισή της. Το Ισραήλ πρέπει να εγκαταλείψει οποιαδήποτε επίθεση μεγάλης κλίμακας και να σταματήσει τις εντατικές αεροπορικές επιδρομές του, σε μια εποχή που εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τον βομβαρδισμό.

Η εκτελεστική εξουσία του Λιβάνου έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να ξεκινήσει άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ. Όλες οι συνιστώσες της χώρας θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε αυτές τις συνομιλίες.

Το Ισραήλ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, να επιτύχει κατάπαυση του πυρός, να βρει μια βιώσιμη λύση και να επιτρέψει στις λιβανικές αρχές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με τρόπο που να ενισχύει την κυριαρχία του Λιβάνου.

Η Γαλλία είναι έτοιμη να διευκολύνει αυτές τις συνομιλίες φιλοξενώντας τες στο Παρίσι».

