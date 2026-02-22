Την άρση των κυρώσεων σε βάρος Ευρωπαίων αξιωματούχων ζήτησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με επιστολή του προς τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της La Tribune.

Στην επιστολή του, ο Μακρόν αναφέρεται συγκεκριμένα στον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Τιερί Μπρετόν και στον Γάλλο δικαστή Νικολά Γκιγιού, ζητώντας από την Ουάσινγκτον να επανεξετάσει τις αποφάσεις της.

«Σας ζητώ να επανεξετάσετε τις αποφάσεις αυτές της κυβέρνησής σας και να άρετε τις άδικα επιβληθείσες κυρώσεις», φέρεται να αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα στρέφονται κατά Ευρωπαίων υπηκόων και πλήττουν θεμελιώδεις αρχές.

Σημειώνεται πως στον Τιερί Μπρετόν έχει απαγορευθεί η είσοδος στις ΗΠΑ από τον Δεκέμβριο του 2025, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να τον κατηγορεί για «λογοκρισία» εις βάρος αμερικανικών συμφερόντων. Ο Γάλλος πολιτικός υπήρξε βασικός εισηγητής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), που επιβάλλει στις μεγάλες πλατφόρμες υποχρεώσεις, όπως η επισήμανση και διαχείριση προβληματικού περιεχομένου.

Όσον αφορά τον Νικολά Γκιγιού, οι κυρώσεις επιβλήθηκαν από την Ουάσιγκτον τον Αύγουστο του 2025, μαζί με άλλους δικαστές του Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, για την εμπλοκή τους στην υπόθεση που αφορά το ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στον Γκιγιού απαγορεύθηκε η είσοδος στις ΗΠΑ, ενώ του επιβλήθηκαν περιορισμοί στη χρήση αμερικανικών χρηματοοικονομικών και ψηφιακών υπηρεσιών.

«Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον Νικολά Γκιγιού υπονομεύουν την αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας και την εντολή του ΔΠΔ», σημειώνει ο Μακρόν.