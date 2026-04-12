Την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στη Νέα Υόρκη, παρακολούθησε ο δήμαρχος της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος μάλιστα ευχήθηκε στους πιστούς «Καλή Ανάσταση» στα ελληνικά, με τον Αρχιεπισκόπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, να χαμογελά.

«Τιμή μου να βρίσκομαι μαζί σας σε αυτήν την ιερή βραδιά»

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι μαζί σας σε αυτή τη ιερή βραδιά. Σας ευχαριστώ, ήταν μεγάλη μου χαρά που σας γνώρισα», τόνισε ο δήμαρχος Νέας Υόρκης.

Την ίδια στιγμή, ο Μαμντάνι εξήρε το έργο και τον ρόλο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, υπογραμμίζοντας ότι «παρέχετε ηγεσία σε τόσους πολλούς σε όλη την πόλη, σε όλη τη χώρα, είναι τόσο μεγάλο κέρδος για όλους μας που δίνουμε μάχη για την αξιοπρέπεια, στην οποία αναφερθήκατε».

Δείτε το βίντεο με τις ευχές του δημάρχου Νέας Υόρκης στα ελληνικά (στα πρώτα δευτερόλεπτα)

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου