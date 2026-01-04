Ο Δημοκρατικός δήμαρχος της πόλης της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, καταδίκασε τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, την οποία διέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Παραβίαση του ομοσπονδιακού και του Διεθνούς Δικαίου»

«Το να επιτίθεσαι μονομερώς εναντίον μιας κυρίαρχης χώρας είναι πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε ο κ. Μαμντάνι μέσω X.

Οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ «συνέλαβαν» τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες αφού προηγουμένως αεροσκάφη εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς εναντίον πολλαπλών στόχων – στρατιωτικών βάσεων, στοιχείων της αντιαεροπορικής άμυνας- τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε ο Ντοναλντ Τραμπ.

I was briefed this morning on the U.S. military capture of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, as well as their planned imprisonment in federal custody here in New York City. Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 3, 2026

«Κατάφωρη επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος»

Για τον δήμαρχο Μαμντάνι, αυτή η «κατάφωρη επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος» δεν πλήττει μόνο ανθρώπους στο εξωτερικό αλλά και τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, καθώς στη μεγαλύτερη μεγαλούπολη των ΗΠΑ ζουν δεκάδες χιλιάδες υπήκοοι Βενεζουέλας.

«Η δική μου προσοχή είναι στραμμένη στην ασφάλειά τους και στην ασφάλεια κάθε Νεοϋορκέζου και το δημοτικό συμβούλιό μου θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να εκδίδει συναφείς οδηγίες», πρόσθεσε.

Ο Ζόραν Μαμντάνι ορκίστηκε και ανέλαβε δήμαρχος της Νέας Υόρκης την Πέμπτη. Είναι ο πρώτος μουσουλμάνος και, στα 34 του χρόνια, ο νεότερος πολιτικός που ανέλαβε τη θέση εδώ και δεκαετίες στη μεγαλύτερη αμερικανική πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ