Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, ανέβαλε την επίσκεψη που είχε προγραμματίσει να κάνει αύριο Δευτέρα 2η Μαρτίου στο Ισραήλ, εν μέσω των αμερικανοϊσραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, επικαλούμενος «τις τρέχουσες συνθήκες» ως λόγο, για την αλλαγή των σχεδίων.

Αν και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα ταξίδευε στη χώρα στις αρχές Μαρτίου για συνομιλίες με Ισραηλινούς αξιωματούχους και για να συζητήσει ζητήματα όπως η κατάσταση με το Ιράν και άλλες περιφερειακές προτεραιότητες, η αναβολή αυτή αντικατοπτρίζει την αβεβαιότητα και τις δυναμικές εξελίξεις που χαρακτηρίζουν την περιοχή.