Με έναν… καθόλου διακριτικό σταυρό στο μέτωπό του εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξή του στο Fox News, σε μια προσπάθειά του να τιμήσει την Τετάρτη των Τεφρών (Ash Wednesday) για τους Καθολικούς Χριστιανούς.

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ μίλησε για την κατάσταση στην Ουκρανία, την κρίση στη Μέση Ανατολή, την πρόσφατη ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο, αλλά και την… ευλογία που πρέπει να αισθάνεται ο αμερικανικός λαός που έχει τέτοιο πρόεδρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η εικόνα του, ωστόσο, φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη, προκαλώντας πληθώρα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρήστες της πλατφόρμας Χ σχολίασαν τόσο τη θρησκευτική διάσταση της παρουσίας του, όσο και την πολιτική της προέκταση.

Κάποιοι δήλωσαν υπερήφανοι για τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ενώ άλλοι τον κατηγόρησαν για «προπαγάνδα» υπέρ της Ρωσίας ή μίλησαν για «θρησκευτικό πόλεμο». Δεν έλειψαν, φυσικά, και τα σαρκαστικά σχόλια, με έναν χρήστη να γράφει: «Οι γονείς μας ζωγράφιζαν σταυρό στο κεφάλι όταν ήμασταν κακά παιδιά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Did Rubio draw that cross on his forehead with a sharpie? I have never seen a cross so perfect on one’s forehead. BTW, did the motherfucker go to church get his ashes? https://t.co/dT6fu1PCAE

— Gary 🟧 (@gscucci) March 6, 2025